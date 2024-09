I programmi di Caritas Australia nei Paesi asiatici visitati dal Papa

In Indonesia, Papua-Nuova Guinea e Timor-Leste la Chiesa cattolica fornisce il 25% dell'assistenza ai poveri. Il direttore locale: "La visita di Francesco sarà un simbolo di speranza e senza dubbio una vibrante celebrazione di tutto ciò che abbiamo raggiunto"

Indonesia, Timor-Leste e Papua Nuova Guinea, tre dei quattro Paesi che Papa Francesco si appresta a visitare nell’imminente viaggio apostolico, sono anche la sede di alcuni dei progetti di Caritas Australia, in un contesto in cui la Chiesa cattolica fornisce il 25% dell’assistenza sanitaria, con picchi del 40% in alcune aree rurali che riguardano anche istruzione e protezione indipendentemente dalla fede delle persone.

La celebrazione di una famiglia globale

“La visita di Papa Francesco sarà un simbolo di speranza e senza dubbio una vibrante celebrazione di tutto ciò che abbiamo raggiunto come famiglia globale e di tutto ciò che possiamo raggiungere attraverso la compassione e la collaborazione”, ha spiegato in un comunicato Dan Skehan, direttore dei programmi di Caritas Australia. “Abbiamo il privilegio di visitare molte comunità sostenute dalla generosità dei cattolici”, ha sottolineato Skehan, “siamo sempre sopraffatti dal calore con cui veniamo accolti, poiché le persone di ogni provenienza riconoscono con tutto il cuore il sostegno duraturo della Chiesa nel sostenere le comunità a uscire dalla povertà.”

Accesso all'acqua e protezione alla donne

In Papua Nuova Guinea, dove i cattolici sono circa un quarto della popolazione, Caritas Australia collabora con il Catholic Church Health Services (CCHS) nell'ammodernamento di strutture obsolete con l'installazione di acqua corrente pulita e di energia elettrica, migliorando i risultati sanitari per coloro che vivono nelle aree rurali. A Timor-Leste, dove i cattolici sono il 97%, è in corso un programma di protezione che comprende rifugi per le donne in fuga dalla violenza, sostegno pratico per i sopravvissuti, come finanziamenti e prestiti per l’avvio di piccole imprese, e prevenzione sulla violenza di genere.

In Indonesia Caritas Australia sostiene, tra gli altri, il progetto di sviluppo economico e sanitario “Laz Harfa”, che mira ad aiutare le famiglie vulnerabili ad aumentare il proprio reddito e a diventare economicamente più solide. Inoltre, le aiuta migliorando l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici. Caritas Australia, si sottolinea nel comunicato, sostiene iniziative a livello locale in 36 Paesi, attraverso le quali lo scorso anno sono state aiutate 760 mila persone bisognose. Caritas Australia fa parte della confederazione Caritas Internationalis, composta da oltre 160 membri che lavorano sul campo nella maggior parte dei Paesi del mondo.