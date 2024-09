Francesco affida a Maria Salus populi romani il suo viaggio in Asia

Vatican News Questa mattina, domenica 1 settembre, Papa Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e si è fermato in preghiera, come di consueto, davanti all'icona della Vergine Salus populi romani, affidandole il suo prossimo viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Al termine ha fatto rientro in Vaticano. Lo comunica la Sala Stampa Vaticana. Sarà il viaggio più lungo del pontificato, dal 2 al 13 settembre.