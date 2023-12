Notre-Dame di Parigi, un restauro fedele all'anima della pietra

Manca un anno alla riapertura al pubblico e alla liturgia della cattedrale della capitale francese, incendiata nel 2019, e proseguono i lavori di restauro. Un progetto esemplare e rispettoso dei materiali storici e dei metodi di costruzione. Lo storico Mathieu Lours: avremo l'impressione di un ritorno al normale corso delle cose e, allo stesso tempo, avremo una Notre-Dame ancora più bella

Delphine Allaire - Città del Vaticano

Una "vasta sinfonia in pietra", "un prodotto prodigioso delle forze combinate di un'epoca, dove su ogni pietra vediamo l'immaginazione dell'operaio disciplinata dal genio dell'artista". Il capolavoro architettonico di Notre-Dame di Parigi è descritto al meglio da Victor Hugo nel suo omonimo romanzo. Mai interdetta al culto cattolico, se non durante il Terrore, ora è chiusa da quattro anni e mezzo, dopo aver subito il primo incendio nei suoi otto secoli e mezzo di storia. Parzialmente ridotta in cenere alla vigilia della Settimana Santa, il 15 aprile 2019, la cattedrale riaprirà le sue porte tra un anno, dopo cinque di restauro e ricostruzione.

Leggi Anche 08/07/2019 Restauri di Notre Dame. Mons. Follo: resti centrale la dimensione del culto Intervento di mons. Francesco Follo, osservatore permanente della Santa Sede presso l’Unesco, sullo stato dei lavori di ricostruzione della cattedrale di Notre Dame. L’arcivescovo ...

Un cantiere simile a quelli aperti nelle cattedrali francesi di Rouen e Chartres dopo i grandi incendi del XIX secolo, ma questa volta la ricostruzione sarà identica. Utilizzando le tecniche di messa in posa medievali, in particolare per la carpenteria, sono stati mobilitati un migliaio di artigiani in Francia e si è ricorsi all'eccellenza europea, tra cui due architetti italiani e alcune botteghe tedesche. Mathieu Lours, storico dell'architettura religiosa, autore del libro "La Grâce des Cathédrales - Une esthétique du sacré, pubblicato da Place des Victoires” spiega a Vatican News i contorni di questa rinascita.

Cosa c'è di speciale nella ricostruzione di Notre-Dame rispetto a quella di altre cattedrali storiche?

Bisogna guardare indietro alle guerre mondiali, perché il progetto di Notre-Dame è molto simile a quelli che abbiamo conosciuto dopo la Prima guerra mondiale in Francia. Abbiamo dovuto ricostruire le cattedrali di Reims, Soissons e Noyon, per esempio, dove tutti i diversi mestieri hanno dovuto lavorare insieme per riportare in vita gli edifici. Per Notre-Dame si tratta quasi di un dopoguerra. Anche il cantiere è simile a quelli vissuti dopo i grandi incendi delle cattedrali del XIXᵉ secolo, ad esempio a Rouen nel 1822 o a Chartres nel 1836. Con la differenza che a Notre-Dame de Paris le volte hanno ceduto, mentre a Chartres e a Rouen le volte hanno retto, per cui in questi due casi si è trattato soprattutto di interventi strutturali.

Vediamo i carpentieri che si affollano, utilizzando le stesse tecniche di montaggio del Medioevo. Cosa ci dice la ricostruzione di Notre-Dame sui costruttori di cattedrali del nostro tempo?

Siamo in un secolo di conservazione del patrimonio, il che significa che vogliamo recuperare non solo Notre-Dame come era prima, ma anche l'autenticità dei materiali, autenticità nel senso di conformità allo stato precedente. In passato non lo abbiamo fatto. Ad esempio, quando la cattedrale di Reims è stata ricostruita dopo la Prima Guerra Mondiale, la struttura era in cemento stampato. Quando abbiamo ricostruito la struttura della cattedrale di Nantes nel 1972, dopo l'incendio, l'abbiamo ricostruita con pareti ricavate dal cemento. Questa volta la scelta è stata fatta non solo per motivi estetici, ma anche per garantire la coerenza della struttura del materiale. È eccezionale e molto nuovo. Siamo davvero nell'anima del XXI secolo. Un secolo che cerca continuità con la storia, per ereditare e progredire dal punto di vista dei monumenti storici, verso la resa più fedele possibile. Incluso il gesto con cui si poseranno le diverse capriate e le diverse traverse dell'ossatura con questa miscela di materiali.

Con questo mix di materiali, pietra, legno e vetro, qual è la genialità architettonica di una cattedrale come Notre-Dame?

È un'impresa, ma è importante ricordare che l'eccellenza francese in questo campo è stata ininterrotta. Fin dal Medioevo, i nostri artigiani hanno lavorato sulle cattedrali gotiche, anche quando il gotico non veniva più costruito, perché dovevano essere mantenute in linea con il loro stile. Questo ci dice molto sulla capacità di queste professioni di adattarsi alle esigenze dei tempi. Artigiani e scienziati eccellenti lavorano in parallelo. Il supporto scientifico fornito al cantiere, gestito dal Ministero della Cultura e dal Centro nazionale della ricerca scientifica, ci permette di conoscere meglio le tecniche con cui Notre-Dame è stata costruita. Ci sono nove squadre, una che lavora sulla pietra, un'altra sul vetro, un'altra ancora sul metallo. Stiamo scoprendo informazioni utili per i cantieri di altre cattedrali. Per esempio, abbiamo scoperto che Notre-Dame de Paris, già nel XII secolo, aveva cerchi di metallo intorno alle parti superiori, quindi la struttura delle parti superiori non è solo una questione della qualità della pietra, ma una collaborazione tra artigiani della pietra e del metallo. Il team di progetto e i responsabili lavorano insieme su tutti i materiali. Spesso ci mancava qualche conoscenza perché i testi sono scomparsi. Ora, avere l'opportunità di entrare nella materialità di una cattedrale ci permette di colmare la lacuna di alcune fonti.

Questo progetto è un modo per rivitalizzare i settori dell'eccellenza, dell'artigianato e delle maestranze?

Non c'è dubbio che il progetto Notre-Dame contribuisca a rivalorizzare le competenze, l'artigianato di alto livello e, soprattutto, la capacità delle imprese di rispondere rapidamente alle grandi sfide. Questo è importante per la Francia, naturalmente, perché abbiamo davanti a noi enormi progetti sul patrimonio. Per una Notre-Dame da ricostruire, quante chiese rurali, castelli, palazzi e mura di cinta fortificate hanno bisogno di questo tipo di lavoro? Ed è una fantastica vetrina per l'eccellenza francese all'estero. Attualmente, nei Paesi emergenti, c'è una sete di restauro del patrimonio, un'esaltazione dei monumenti nazionali. Quindi la Francia deve essere in grado di posizionarsi come modello, sia per la formazione degli artigiani, che per l'intervento in loco, anche in termini di consulenza. È ovviamente una delle principali sfide del XXI secolo.

Qual è la dimensione europea del progetto?

C'è una dimensione europea, in particolare con i due architetti italiani che stanno lavorando con l'Istituto nazionale di ricerca archeologica e con il Ministero della Cultura per comprendere meglio e modellare gli elementi archeologici trovati o la struttura architettonica, insieme anche con dei laboratori tedeschi. Non dimentichiamo che, a differenza di altri progetti sul patrimonio in corso, quello di Notre-Dame non era previsto. È arrivato nel 2019, in un momento in cui le aziende avevano già ordini pieni. È stata necessaria una mobilitazione senza precedenti. Questa mobilitazione si è estesa ad alcuni centri di eccellenza dei Paesi vicini, in particolare della Germania. È un fenomeno che esisteva anche nel periodo gotico: la cattedrale di Canterbury in Inghilterra aveva un capomastro francese, Guglielmo di Sens. La circolazione dell'eccellenza ha portato a un'Europa di cattedrali.

C’è uno sguardo nuovo con cui guardare a Notre-Dame dopo il disastro? Come di riscoperta della cattedrale?

C'è una nuova presa di coscienza dopo lo shock dell'incendio. Le immagini di Notre-Dame in rovina ci hanno fatto capire che il patrimonio non è immutabile. Forse a volte abbiamo pensato di poter mantenere il nostro patrimonio a un costo minimo. Ma questo non è sufficiente. Dobbiamo tenere conto di tutti gli eventi catastrofici che possono verificarsi e anticiparli mettendo in sicurezza i circuiti elettrici e ripulendo le aree in cui gli incendi possono facilmente scoppiare. Abbiamo scoperto che la mobilitazione al momento della tragedia non è sufficiente. Allo stesso tempo, questa ha contribuito a creare nuova solidarietà. I 300.000 donatori sono persone che hanno dimostrato chiaramente il loro attaccamento al patrimonio, ed erano nella possibilità di farlo. Questo modello può forse essere trasposto ad altri siti del patrimonio in pericolo. Penso alle piccole chiese rurali che il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron ndr) ha visitato qualche settimana fa e che devono essere protette prima che vengano prese decisioni drastiche di demolizione o abbandono.

Quale sarà l'identità della cattedrale dopo tutte queste metamorfosi?

È una metamorfosi paradossale, perché per la prima volta nella sua storia, Notre-Dame de Paris sta subendo una metamorfosi per diventare identica a ciò che era. Notre-Dame de Paris ha subito diverse trasformazioni nel corso della sua storia, ma ogni volta l'obiettivo è stato quello di essere diversa, di essere in linea con lo stile della sua epoca. Questa volta, viene cambiata in modo da essere conforme al suo ultimo stato conosciuto, quello di Viollet-le-Duc (architetto autore dei restauri del XIX secolo). L'interno, invece, subirà una metamorfosi simile a quella dei secoli scorsi con la nuova disposizione liturgica. Questo è il risultato di un progetto di Guillaume Bardet, commissionato dall'arcivescovo e approvato dalla Commissione nazionale dell’architettura e del patrimonio. È il momento in cui la cattedrale riafferma la sua anima di edificio dedicato al culto cattolico. Attraverso questo gesto artistico e liturgico, l'arcivescovo di Parigi ci ricorda che è la Chiesa cattolica a consegnare ai fedeli quest'anima di Notre-Dame, il suo altare, il suo tabernacolo, la sua presenza reale, l'esaltazione delle sue reliquie attraverso il nuovo reliquiario della corona di spine e le altre reliquie della Passione. La Chiesa avrà l'opportunità di ricevere milioni di visitatori e di mostrare che è radicata nell'estetica moderna, nella continuità dei secoli.

Leggi Anche 15/04/2019 Brucia la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Il Papa in preghiera: vicino alla Francia L’incendio è iniziato alle 18.50 nel solaio della cattedrale, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Le fiamme difficili da domare hanno fatto crollare il tetto e la ...

Il 15 aprile 2019 è stato spettacolare nella sua drammaticità. Lei ritiene che l'8 dicembre 2024, giorno della riapertura di Notre-Dame, sarà altrettanto spettacolare nella sua rinascita?

L'8 dicembre 2024 entrerà nella storia di Notre-Dame de Paris. Non tutti potranno assistere a questa cerimonia, così come non tutti hanno potuto assistere all'incendio. Tuttavia, attraverso la televisione e Internet, milioni di persone assisteranno a questa cerimonia. L'intero pianeta tornerà a vibrare sulle note di Notre-Dame. Una sorta di ciclo di dramma e di ricostruzione avrà chiuso il cerchio e farà parte delle grandi emozioni del XXI secolo. È un processo di resilienza, avremo l'impressione di un ritorno al normale corso delle cose e, allo stesso tempo, avremo una Notre-Dame ancora più bella e luminosa di prima. È un ritorno al ciclo di incendi provvidenziali che le nostre cattedrali hanno vissuto nel Medioevo. Non ci sarebbe la cattedrale di Chartres o quella di Reims se non ci fosse stato un incendio a distruggere quella precedente. Naturalmente non si tratta di augurarsi tragedie, ma di dire che siamo capaci di superarle e che il monumento ferito, lasciato in rovina, che ricorda la tragedia, viene trasmutato nel monumento restaurato dopo la tragedia, che è al tempo stesso il monumento precedente e qualcos'altro. La storia ha aggiunto qualcosa a Notre-Dame. E in questo caso non sarà un'aggiunta attraverso un gesto architettonico contemporaneo, ma attraverso un restauro assolutamente esemplare.