Cop 28, Comece: serve ora un impegno serio

Sono affidate al segretario, padre Barrios Prieto, le riflessioni della Commissione delle Conferenze episcopali dell'Unione Europea all’indomani della chiusura della Conferenza del clima di Dubai: c’è preoccupazione per il mantenimento degli impegni da parte di tutti

Vatican News

“Accogliamo con favore il difficile accordo raggiunto sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili, ma siamo preoccupati per il reale impegno delle parti ad attuarlo efficacemente”. Si apre con queste parole in una riflessione diffusa all’indomani della chiusura della Conferenza sul clima a Dubai durata dal 30 novembre al 12 dicembre, padre Barrios Prieto, segretario della Comece, la Commissione delle Conferenze episcopali dell'Unione europea.

Superare gli interessi particolari a vantaggio del bene comune



“La Comece accoglie con favore il consenso su alcune questioni essenziali, come affrontare seriamente il problema delle perdite e dei danni e abbandonare gradualmente i combustibili fossili in modo giusto. Allo stesso tempo - sottolinea - siamo preoccupati che il linguaggio vago possa indicare una mancanza di impegno serio”. “Ci appelliamo alle parti affinché superino gli interessi particolari e compiano passi concreti per il bene comune, la cura della nostra casa comune e la giustizia intergenerazionale".