Cop 28, diplomazia al lavoro per l’accordo sui combustibili fossili

Sta per chiudersi la Conferenza mondiale sul clima di Dubai, ma manca l’accordo sulla bozza finale della Cop 28: c’è divisione, infatti, sul tema dell’uscita dai combustibili fossili. Oggi la firma dei 197 Paesi oltre l’Ue che, assieme a Usa e Onu, chiede all’assemblea di fare di più

Roberta Barbi – Città del Vaticano

È una corsa contro il tempo, quella che devono intraprendere ministri e delegati alla Cop 28, la Conferenza mondiale sul clima che si conclude oggi a Dubai, per trovare un’intesa e rispettare così uno degli obiettivi dell’accordo di Parigi firmato nel 2015 e di cui proprio oggi ricorre l’anniversario: limitare, cioè, al di sotto dei due gradi Celsius il riscaldamento medio mondiale, tendendo al limite massimo dell’1,5 gradi.

Leggi Anche 11/12/2023 Cop28, bozza di accordo: triplicare le rinnovabili entro il 2030 Nel testo al centro del negoziato in vista della conclusione del summit sul clima a Dubai dubbi sul completo abbandono dei combustibili fossili

“O si fa la storia o si spreca di nuovo un’occasione”

“O si fa la storia o si spreca di nuovo un’occasione”: questo il monito lanciato dal presidente di Cop28, Sultan Al Jaber, che ha chiesto ai Paesi di concludere i lavori in tempo. Salta all’occhio l’uscita dalla bozza del documento finale dell’abbandono dei combustibili fossili, sui quali pare non si riesca a raggiungere l’accordo: gli ostacoli maggiori vengono dai Paesi produttori di petrolio come l’Arabia Saudita e l’Iraq. Resta, invece, l’indicazione di triplicare la capacità di energia rinnovabile e il raddoppio dell’efficienza energetica entro il 2030.

L’appello del segretario generale Onu, Guterres

Nel giorno in cui è attesa la firma dei 197 Paesi partecipanti, l’Unione Europea con gli Stati Uniti e l’Onu esortano l’assemblea a fare di più. In particolare, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello accorato: “Il nostro pianeta si trova a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi – ha detto – e l’orologio continua a ticchettare. Ora è il momento della massima ambizione e della massima flessibilità”. Guterres si è infine rivolto ai protagonisti, spronandoli ad andare oltre le posizioni personalistiche e alle tattiche per il bene dell’umanità.