Un podcast sulla Chiesa del silenzio in Bielorussia

Sul sito in lingua bielorussa di Radio Vaticana – Vatican News è online “Pagine di storia”, un podcast che racconta le vicende di persecuzione ed eroismo dei cattolici bielorussi tra il XIX e il XX secolo. Nel primo, la storia del martirio silenzioso di padre Baradziulia, per venticinque anni nei campi staliniani

Fabio Colagrande – Città del Vaticano

È online da giovedì 5 ottobre, sul sito in lingua bielorussa di Radio Vaticana – Vatican News, il primo episodio del podcast "Pagine di storia" dedicato alle vicende, spesso drammatiche, della Chiesa cattolica in questo Paese dell’Europa orientale per decenni, e fino al 1990, sotto la dominazione sovietica. Nel podcast, il giornalista Aliaksandr Panchanka conversa con la storica Raisa Zianiuk, studiosa delle attività degli ordini monastici cattolici e del clero cattolico sul territorio della Bielorussia nei secoli XIX e XX. Sono previsti venticinque episodi di venticinque minuti circa ciascuno.

Il primo è dedicato alla storia, poco nota, del martirio silenzioso del sacerdote Józef Baradziulia, prete bielorusso che trascorse venticinque anni di detenzione nei campi staliniani. Quest'anno ricorrono centotrent’anni dalla sua nascita e quaranta dalla sua morte. Padre Józef Baradziulia fu arrestato per la prima volta nel 1918, subito dopo la Rivoluzione d'Ottobre in Russia, con l'inizio della persecuzione antireligiosa nei territori passati sotto il dominio dei bolscevichi. Il sacerdote aveva cercato di impedire la profanazione delle reliquie di sant'Andrea Bobola nella chiesa di Polatsk e per questo motivo finì nel carcere di Smolensk. Nel 1926 fu nuovamente arrestato e iniziò la sua odissea nel campo di detenzione che durò 25 anni. Dopo il suo rilascio e il ritorno dal nord della Russia, le autorità non gli permisero di prestare servizio pastorale in Bielorussia. Padre Baradziulia si spostò così in Lettonia e lì esercitò segretamente la sua azione pastorale, visitando anche villaggi bielorussi e celebrando messa illegalmente nelle case private dei villaggi.

I podcast in bielorusso del ciclo “Pagine di Storia” saranno pubblicati ogni giovedì, con cadenza bisettimanale. I prossimi saranno dedicati alle storie di eroismo di vescovi, sacerdoti e suore che operarono in Bielorussia durante gli anni del potere sovietico. Saranno raccontati momenti poco conosciuti della vita dei Santi legati alla storia di questo Paese, vari aspetti delle attività delle comunità monastiche. Ci si soffermerà sulle vicende storiche che riguardano persone facoltose, nobili, sacerdoti e vescovi, che fondarono parrocchie o finanziarono la costruzione di chiese e sui contenuti cristiani presenti nel patrimonio letterario della Bielorussia.