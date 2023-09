A Bologna religioni e giovani riflettono sull'urgenza di creare un futuro sostenibile

A pochi giorni dalla pubblicazione delle nuove pagine della Laudato Si', una tavola rotonda organizzata da UNDP con il contributo di Earth Day Italia farà ii punto sull'importanza del dialogo interreligioso e delle nuove generazioni per affrontare il cambiamento climatico. Tra gli ospiti l'arcivescovo della città, il cardinale Zuppi. L'evento sarà trasmesso in streaming da Vatican News

Il prossimo 23 settembre, alle ore 11.30, presso l’Oratorio San Filippo Neri, in Via Manzoni 5, a Bologna, avrà luogo una tavola rotonda sull’importanza del dialogo interreligioso e del dialogo intergenerazionale nella lotta al Cambiamento Climatico.

Il dibattito, promosso dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite – UNDP – tramite il suo Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia – con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è ospitato dal Festival Francescano di Bologna alla vigilia della pubblicazione della nuova Esortazione Apostolica annunciata da Papa Francesco per la data del 4 ottobre – giorno di San Francesco e termine del mese dedicato alla Custodia del Creato. Questa vuole essere in continuità con il messaggio apostolico della storica Enciclica Laudato si’, rappresentandone il rinnovato appello.

“È necessario schierarsi al fianco delle vittime dell’ingiustizia ambientale e climatica, sforzandosi di porre fine alla insensata guerra alla nostra Casa comune”. Queste parole di Papa Francesco hanno risuonato proprio alla vigilia di importanti appuntamenti che vedranno l’Italia protagonista nella lotta al cambiamento climatico. Ad ottobre 2023 infatti, Roma ospiterà il terzo evento Youth4Climate, appuntamento internazionale dedicato ai giovani, ideato dal Governo italiano e gestito in collaborazione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da UNDP per restituire al dialogo intergenerazionale l’imponente lavoro per la soluzione della crisi ambientale che proprio ai giovani consegnerà i suoi risultati. Un lavoro che precederà di poche settimane quello della COP28 di Dubai, chiamata con forza dall’opinione pubblica mondiale a portare risultati concreti nella riduzione delle emissioni di CO2, ancora oggi in pericoloso aumento. Nel 2024, poi, l’Italia sarà chiamata a presiedere il G7, che dedicherà una parte imponente dei suoi lavori agli impegni relativi alla crisi climatica. Proprio a Bologna, nel 2017 si tenne la riunione ministeriale del G7 ambiente, nell’ambito della quale fu sottolineata l’importanza del dialogo interculturale ed interreligioso nella transizione ecologica a cui la storia ci chiama. “È fondamentale assicurare ai giovani una piattaforma solida tramite cui le loro proposte progettuali possano tradursi in azioni concrete per il contrasto al cambiamento climatico” ha commentato Agostino Inguscio, Direttore del Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia.

I lavori di sabato 23 settembre 2023 vedono la produzione esecutiva di Earth Day Italia e la partecipazione straordinaria dell’Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana SER Cardinale Matteo Zuppi. Parteciperanno quindi alla tavola rotonda numerosi autorevoli esponenti del mondo dell’economia, della cultura e delle istituzioni, sia nazionali che internazionali, impegnati nella transizione ecologica. Tra questi: Mario Antonio Scino – Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Francesca Salvemini – Capo della segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Agostino Inguscio – Direttore del Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia; Elena Shneiwer – Responsabile Sostenibilità e Patrimonio Artistico di Cassa Depositi e Prestiti; Davide D’Arcangelo – ideatore del think tank sull’innovazione IMPATTA; Alberto Aprea – Presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; Valdo Spini – esponente della Chiesa Evangelica Valdese, già ministro dell’Ambiente; Moni Ovadia – Maestro, sceneggiatone, opinionista, autorevole esponente della cultura ebraica; Maria Rita Parsi – Psicoterapeuta, presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus; Laura Frigenti – CEO della Global Partnership for Education, di cui verranno condivisi alcuni passaggi di un’intervista da New York. A moderare l’incontro Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day e giornalista economico e ambientale dell’Osservatore Romano.

Durante i lavori sarà trasmesso il contributo audiovisivo prodotto da Paola Aloi e Giuliano Giulianini da Marsiglia, dove Papa Francesco sarà in viaggio apostolico per la conclusione dei “rencontres méditerranéennes” e dove avrà luogo un momento di raccoglimento con i Leader Religiosi nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare. Il Papa incontrerà anche i giovani per il Mediterraneo e il video riporterà la testimonianza dei giovani del Liceo Classico Augusto di Roma inviati speciali del Villaggio per la Terra. L’evento sarà trasmesso in streaming su Vaticannews.va