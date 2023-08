Nei cinema Usa il docufilm sulla vita e sull’eredità della Madre Teresa dell'Honduras

Da oggi, 11 agosto, è nelle sale cinematografiche statunitensi il film che racconta la storia della francescana Suor Maria Rosa Leggol, morta nel 2020, e di cui, a livello diocesano, si è aperta la causa di beatificazione

Deborah Castellano Lubov e Emanuela Prisco – Città del Vaticano

E’ da oggi, 11 agosto, nelle sale cinematografiche di Los Angeles, Chicago e New York, il film documentario, "With This Light", di Miraflores Film, sulla figura di Suor Maria Rosa Leggol, suora francescana cresciuta in un orfanotrofio, che ha dedicato la sua vita ai ragazzi orfani e abbandonati in Honduras, Paese in cui nel 1964 ha aperto il suo primo orfanotrofio e dove, nel 1966, ha fondato l’organizzazione no profit “Sociedad Amigos de los Niños”. Morta nel 2020, vittima del Covid 19, di suor Maria Rosa, definita la ‘Madre Teresa’ dell’Honduras, è stata aperta, a livello diocesano, la causa di beatificazione.

Suor Maria Rosa Leggol

Oltre 500 case sparse in tutta l’America Latina

Cinquecento è il numero di case che la religiosa ha inaugurato in tutta l'America Latina con una visione olistica e quindi in grado di influire non solo sulla vita dei bambini accolti, ma creando posti di lavoro per i loro parenti e le loro comunità, con programmi imprenditoriali ed educativi all’avanguardia, oltre ad offrire assistenza sanitaria attraverso cliniche e associazioni mediche. La religiosa francescana è stata una donna che non ha permesso che dittature, colpi di Stato militari o disastri ambientali interrompessero i suoi progetti. Durante la sua vita è sempre stata molto attenta e dedicata alla sua gente, donando tutta sé stessa fino alla fine, fino a quando il Covid 19 le ha tolto la vita all’età di 93anni.

Leggi Anche 06/04/2022 “With This Light”, la storia della 'Madre Teresa' dell'Honduras Proiettato in anteprima lunedì scorso, per un pubblico di funzionari e ambasciatori della Santa Sede in Vaticano, il documentario sulla vita e l'eredità di suor Maria Rosa Leggol, ...

Alla scoperta del bene

Suor Rose Pacatte, membro delle Figlie di San Paolo e direttrice del Pauline Center for Media Studies di Los Angeles, parlando con Radio Vaticana-Vatican News, offre una riflessione su “tutto il bene che avviene nel mondo e di cui non siamo consapevoli”, aggiungendo che “se avete amato Madre Teresa e il bene che ha fatto, amerete questa suora”. Suor Maria Rosa, indica ancora suor Rose Pacatte, "ha fatto cose molto audaci di cui oggi possiamo ridere, ma che all'epoca richiedevano molta grinta, coraggio e convinzione. Aveva il coraggio delle sue convinzioni e la si amava”.

Vita di fede, speranza e carità



La vita di suor Leggol è stata vissuta pienamente, all’insegna della fede, della speranza e della carità, ed in modo eroico, e questo emerge dalla pellicola, osserva ancora suor Pacatte. Il film mostra come “anche noi, nella vita, possiamo farci carico delle nostre incombenze quotidiane e portare Gesù al mondo". With This Light, che lo scorso anno era stato già proiettato in Vaticano per i funzionari e i membri del corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede, sarà distribuito anche in video on demand il 15 agosto.