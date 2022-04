“With This Light”, la storia della 'Madre Teresa' dell'Honduras

Proiettato in anteprima lunedì scorso, per un pubblico di funzionari e ambasciatori della Santa Sede in Vaticano, il documentario sulla vita e l'eredità di suor Maria Rosa Leggol, che ha aiutato quasi 90.000 bambini honduregni a fuggire dalla povertà e dagli abusi

Deborah Castellano Lubov – Città del Vaticano

L'opera a favore dell’infanzia che suor Leggol ha lasciato come eredità preziosissima in Honduras ora rivive nel film With This Light la cui proiezione si è tenuta lunedì scorso in Vaticano, organizzata dall'Ambasciata honduregna e dall'edizione spagnola de L'Osservatore Romano. Una tavola rotonda con Jessica Sorowitz, produttore esecutivo del documentario, e le co-registe Nicole Bernardi-Reis e Laura Bermúdez, ha dato modo di approfondire il significativo impegno della religiosa.

Una intraprendenza femminile a tutto campo

Il primo orfanotrofio che la suora fondò risale al 1964, due anni dopo fu avviata l'organizzazione non-profit Sociedad Amigos de los Niños (SAN). Da quelle prime esperienze, sarebbero nate oltre 500 case in tutta l'America Latina. Grazie ad un approccio olistico, che ha inciso positivamente sulla vita di questi bambini, incentivando anche la creazione di posti di lavoro per i loro parenti e di comunità con una grande varietà di programmi imprenditoriali ed educativi all’epoca davvero visionari, le attività di suor Leggol hanno anche promosso l’assistenza sanitaria per questi soggetti così vulnerabili. Una donna che non ha permesso che dittature, colpi di Stato militari o disastri ambientali interrompessero i suoi progetti. Dopo aver offerto innumerevoli opportunità ai più piccoli, suor Leggol è morta a 93 anni nell'ottobre 2020, contagiata dal Covid-19.

Maradiaga: l’incoraggiamento per la causa di beatificazione

Il cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga di Tegucigalpa – presente alla proiezione - sta raccogliendo testimonianze nella speranza di poter procedere con la causa di beatificazione di suor Maria Rosa Leggol. Ha incoraggiato tutti coloro che hanno testimonianze a farsi avanti. Nicole Bernardi-Reis racconta la missione della religiosa la cui fede ha mosso le montagne:

Non solo cura delle persone, ma dignità

“Ha portato avanti talmente tanti progetti in settant’anni di servizio che abbiamo cercato di fare una lista completa e non ci siamo riusciti!”, spiega. Lei stessa è rimasta orfana all'età di sei anni e già allora, da piccola, sapeva che voleva offrire case a bambini come lei non aveva avuto. “Sentiva che le persone avevano bisogno non solo di essere curate, ma anche di avere dignità”, continua, raccontando che la religiosa ha anche fondato un ricovero per i bambini malati di AIDS. Ha creato, nel 2001, una scuola femminile davvero innovativa per alcune delle donne più povere dell'Honduras, insegnava il principio di pari opportunità per le donne. Nel 2019, a 91 anni, stava ancora creando posti di lavoro. Pensava costantemente a quali fossero i bisogni della gente e provvedeva a loro. Nel realizzare questo film – precisa Nicole Bernardi-Reis - mi sono veramente innamorata di lei e del popolo dell'Honduras. Abbiamo davvero coinvolto e conosciuto la gente dell'Honduras, che è stata fondamentale per fare il docufilm”.