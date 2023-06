EoF Academy, la ricerca scientifica sulle orme di San Francesco

Il programma rappresenta un network internazionale di giovani studiosi, nato al fine di incoraggiare e condurre ricerche scientifiche promuovendo temi vicini a Economy of Francesco. Enrico Marcazzan, ricercatore dell'Accademia: “Costruiamo un dialogo con il pensiero mainstream per contaminarlo con lo spirito francescano”

Beatrice D'Ascenzi – Città del Vaticano

Stimolare la crescita di giovani ricercatori, promuovendo la ricerca scientifica in un’ottica internazionale. Sono gli obiettivi di "EoF Academy", iniziativa ideata da Economy of Francesco che rappresenta un network internazionale di giovani studiosi che - seguendo un calendario di attività di un anno - possono sviluppare programmi di ricerca potenziando le proprie competenze. Una realtà che, come spiega Enrico Marcazzan, ricercatore dell'Accademia, a Vatican News: “Offre uno spazio di riflessione su temi che spesso nelle riviste scientifiche vengono marginalizzati, promuovendo un dialogo con il pensiero mainstream in modo da contaminarlo con lo spirito di Economy of Francesco.”

Ascolta l'intervista a Enrico Marcazzan

Un incontro innovativo

Il ricercatore è uno dei vincitori della borsa di ricerca offerta dall’Accademia: “Il mio incontro con Economy of Francesco nasce dalla partecipazione alla International Summer School, che aveva come obbiettivo quello di ripensare l'insegnamento dell'economia partendo dallo studio dei beni comuni”. Durante questa esperienza, Marcazzan entra in contatto con la realtà di EoF e dopo esserne diventato un membro attivo, decide di proporre all’Accademia il suo progetto di ricerca: “Il mio studio si incentra sull’individuare gli stili di leadership più adeguati per rispondere ai problemi della povertà - spiega - anche in un contesto occidentale possiamo riconoscere di avere diverse povertà, una tra tutte quella spirituale. Il progetto di ricerca cerca di indagare quali strategie sono messe in campo dai leader per alleviare i vari tipi di povertà spirituale nelle varie regioni occidentali.”

Il punto di vista internazionale

Attraverso questa realtà, spiega ancora il giovane ricercatore, le discipline sociali più diverse lavorano in sinergia in uno scambio di conoscenze a lungo raggio che, dall’economia al management, dall'urbanistica all’ingegneria, puntano a fornire nuove soluzioni per problemi di natura globale: “EoF Academy è impegnato in una riflessione internazionale. Ogni Paese ha le sue peculiarità e le sue problematiche, che vanno affrontate con delle lenti specifiche”. Il programma infatti collabora con università e istituzioni internazionali al fine sviluppare attività congiunte di ricerca e didattica. “Poche settimane fa c’è stata la presentazione della Academy - racconta Marcazzan - e abbiamo incontrato i nostri colleghi, che vengono un po' da tutto il mondo e da tutte le discipline. Il punto di forza è quello di vedere come tutto sia connesso e, seguendo l’invito di Papa Francesco, cercare di non rimanere fermi in un solo contesto geografico o campo di indagine.”

Un futuro ricco di speranza

“Nella community c'è un bellissimo scambio, non solo tra noi giovani ma anche con i Senior – gli accademici, imprenditori e Change Makers che affiancano i ricercatori nel loro percorso – persone che hanno molta esperienza e che hanno superato alcune delle sfide che ci troviamo ad affrontare adesso". Enrico Marcazzan sottolinea come l’entusiasmo che scaturisce dai giovani viene quindi guidato dalla luce della parola di san Francesco e del Papa, attraverso le lezioni di docenti che in linea con la prospettiva di Economy of Francesco propongono lezioni e approfondimenti: “Propongono delle riflessioni capaci di incanalare l’energia positiva che scaturisce da noi giovani orientandola verso la costruzione di qualcosa che abbia un impatto reale. È bello - conclude - vedere la sinergia che si può instaurare tra generazioni diverse”.