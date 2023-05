Una delle locandine del Festival della Comunicazione di Catania

Festival della Comunicazione a Catania, gli eventi della settimana

In attesa dell'inizio della manifestazione, previsto per domenica 14 maggio, continuano gli eventi di preparazione alla 18esima edizione dell'evento organizzato da Paoline e Paoline per la Giornata della Comunicazioni sociali del quale Vatican News / Radio Vaticana saranno media partner

Michele Raviart - Città del Vaticano Solidarietà, dispersione scolastica, ecosostenibilità e un ricordo del beato Pino Puglisi, ucciso per aver cercato di sottrarre i bambini di Palermo alla mafia. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati questa settimana a Catania, negli incontri preparativi al 18esimo Festival delle Comunicazione, organizzato da Paoline e Paolini nella città etnea dal prossimo 14 al 21 maggio in occasione della Giornata delle Comunicazioni sociali che avrà come tema quest'anno "parlare col cuore e farlo con mitezza". Il terzo settore a Catania Oggi pomeriggio alle 17.00 il Palazzo della cultura ospiterà l'evento "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita", dedicato agli attori del terzo settore della Caritas e movimenti ecclesiali. Parteciperanno all'incontro, che farà il punto sull'assistenza e sulla solidarietà verso i più vulnerabili a Catania e in Sicilia grazie all'aiuto dell'8x1000, Massimo Monzio Compagnoni, responsabile dell'Ufficio Cei-Servizio per la Promozione e Sostegno economico della Chiesa Cattolica" e, tra gli altri, rappresentanti della Caritas diocesana, del Banco alimentare Sicilia e della Comunità di Sant'Egidio. Raccontare la verità alle pendici dell'Etna Il presente e il futuro di Catania saranno invece al centro di "Parlare col cuore nel raccontare la verità: criminalità, dispersione scolastica, ecosostenibilità attorno all'Etna" , previsto per mercoledì 10 alle 17, sempre al Palazzo della Cultura. L'incontro sarà presentato da monsignor Luigi Renna, arcivescovo della città. Parteciperanno monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, la giornalista Maria Torrisi, Roberto di Bella presidente del tribunale dei minori, Agata Pappalardo, direttore dispersione scolastica e il vulcanologo Salvatore Caffo. Il ricordo di don Pino Puglisi Il documentario "Me l'aspettavo – il sacrificio di don Pino Puglisi", prodotto da Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai documentari, sarà proiettato venerdì 12 nella Chiesa di S.Chiara. Tra gli ospiti anche monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze presidente della Fondazione Memorie audiovisive del Cattolicesimo. Tra gli altri eventi della settimana segnaliamo il concerto del quartetto Areasud, questa sera alla Chiesa della Badia di S.Agata e il musical "Ci basta una parola…" sarà al teatro don Bosco mercoledì 10. Proprio a Sant'Agata sarà dedicato il terzo incontro della rassegna "Parola di Donna" al monastero di San Benedetto. Giovedì mattina, invece le finali in piazza dell'università dei tornei di Street Soccer e di pallamano nella rassegna "Corri Catania".