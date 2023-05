Festival delle comunicazioni: Catania si prepara a "parlare col cuore"

La 18.ma edizione della manifestazione organizzata dalle Paoline e dai Paolini per la 57.ma Giornata delle comunicazioni sociali si svolgerà nella città siciliana dal 14 al 21 maggio, ma già da questi giorni sono in corso i primi eventi. Vatican News e Radio Vaticana saranno media partner dell'iniziativa

Michele Raviart - Città del Vaticano

Sarà Catania ad ospitare quest’anno la 18.ma edizione del Festival della Comunicazione, l’evento organizzato dalla Società San Paolo e le figlie di San Paolo in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. La manifestazione, che ogni anno si svolge in una diversa diocesi italiana, “con l’intento di coinvolgere in maniera attiva tutta la Chiesa e far emergere le tante valide risorse del territorio”, si svolgerà dal 14 al 21 maggio e avrà come filo conduttore “Parlare col cuore e farlo con mitezza”, il tema scelto dal Papa per la giornata di quest’anno.

Renna: abitare lo spazio e il tampo con la speranza

“Catania e forse tutta l’Italia vuole ‘imparare’ a parlare col cuore a partire dal modo con cui guarda a se stessa: alla sua crisi economica e politica, alla sua dispersione scolastica, alla lotta alla criminalità, all’accoglienza degli immigrati sulle coste siciliane, alla generosità di tanti uomini e donne che con la loro dedizione fanno sì che questo spazio e questo tempo siano abitati dalla speranza”, scrive nel messaggio introduttivo al festival monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita della città siciliana.

Gli eventi del "prefestival" durante la settimana

In preparazione al Festival, patrocinato tra gli altri dal Dicastero per la Comunicazione e dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede e che vede Vatican News - Radio Vaticana come media partner, già da alcuni giorni si sono svolti incontri di avvicinamento ai temi dell'evento. Tutti gli appuntamenti sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più simbolici della città etnea, sia religiosi che civili. Per quanto riguarda gli eventi di questa settimana, da stamattina, martedì 2 maggio, don Dino Mazzoli, parroco a Frosinone e conduttore su Tv2000 del programma “Caro Gesù”, proporrà il suo lavoro formativo per bambini nella scuola primaria “Istituto Maria Ausiliatrice” e nella parrocchia di S.Giovanni Apostolo, mentre domani si occuperà di spiegare il suo progetto a educatori, catechisti, genitori, oratori e parrocchie nel seminario arcivescovile.

Nel pomeriggio, invece, la Chiesa di Sant’Orsola ospiterà l’incontro “Salute come missione” a cura di Humanity, ong catanese che ha come obiettivo quello dell’assistenza ai malati fragli non sufficienti. Giovedì 4 e sabato 6 maggio si svolgeranno, sempre a Sant’Orsola, i primi due appuntamenti del ciclo “Parola di Donna”, dedicati a Marta e a Maria Maddalena. Venerdì 5 maggio don Antonio Spadaro, direttore di “Civiltà Cattolica”, presiederà l’incontro “Il Vangelo come sceneggiatura”. Il giorno successivo, sabato 6 maggio, il CSI promuoverà il “villaggio dello sport” in piazza università mentre la sera sarà la volta dello spettacolo “Marcellino pane e vino”, in collaborazione col coro missionario. La settimana si concluderà domenica 7 con la presentazione del libro della scrittrice catanese Catena Fiorello “I cannoli di Marites”. Nel pomeriggio una speciale Celebrazione della Parola con testimonianze sarà celebrata nella cattedrale di Sant’Agata.