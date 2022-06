Violenza in Nigeria, ucciso un sacerdote

Aiuto alla Chiesa che soffre rende noto l’assassinio di padre Vitus Borogo, cappellano della comunità cattolica del Politecnico statale di Kaduna, assassinato nel Paese africano

Sul profilo twitter di Aiuto alla Chiesa che soffre si invita a pregare per l’anima di padre Vitus Borogo, ucciso ieri in Nigeria da uomini armati a Prison Farm, lungo la Kaduna-Kachia Road. Padre Vitus è stato cappellano della comunità cattolica del Politecnico statale di Kaduna, si tratta del secondo assassinio in Nigeria e il quarto in Africa dal primo gennaio 2022.

Lo scorso 19 giugno, almeno tre persone sono rimaste uccise e una quarantina di persone rapite nell’assalto contro i fedeli della chiesa cattolica di St. Moses, Robuh, nello Stato di Kaduna. Il Paese africano è scosso, da diversi mesi, da tragici attacchi. Domenica 5 giugno una quarantina di fedeli hanno perso la vita nell’assalto alla chiesa di San Francesco Saverio di Owo, nello Stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria.