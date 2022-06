Nigeria: almeno tre morti per un nuovo attacco in una chiesa cattolica

Un commando terroristico, composto da diversi uomini armati, ha aperto il fuoco durante la Messa

Vatican News

Almeno tre morti e una quarantina di persone rapite. È il bilancio dell’assalto contro i fedeli della chiesa cattolica di St. Moses, Robuh, nello Stato di Kaduna, avvenuto nella giornata di domenica 19 giugno. Il commando terroristico, riferisce l’agenzia Fides, ha assalito i fedeli durante la Messa del mattino. Nel corso della sparatoria, tre persone sono rimaste uccise mentre altre hanno riportato ferite di diversa gravità. Sono state tutte portate d'urgenza in ospedale. Una quarantina di persone mancano all’appello. Si ritiene che siano state rapite dai banditi.

Leggi Anche 06/06/2022 Nigeria, il Papa: violenza indicibile, la pace prevalga sull'odio Con un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, Francesco esprime la sua vicinanza spirituale alla diocesi di Ordo e prega perché si convertano i cuori ...

Ancora attacchi e assalti in chiesa

Secondo fonti ufficiali il commando, composto da diversi uomini armati, è giunto in moto ed ha preso d'assalto diversi villaggi, a partire da Ungwan Fada. Nel villaggio di Robuh, sono stati compiuti drammatici attacchi contro i fedeli nella chiesa battista di Maranatha e nella chiesa cattolica di San Mosè. Il villaggio di Robuh, ricorda l’agenzia Fides, era già stato assalito il 5 gennaio di quest’anno e il 27 aprile del 2020. Per questo motivo sia i fedeli della chiesa cattolica sia quelli di quella metodista avevano deciso di tenere le funzioni religiose domenicali alle 7 del mattino, in modo da permettere ai partecipanti di ritornare al più presto a casa. Nella domenica del 19 giugno gli assalitori hanno sferrato l’attacco poco dopo le 7 del mattino. Il Paese africano è scosso, da diversi mesi, da tragici attacchi. Domenica 5 giugno una quarantina di fedeli hanno perso la vita nell’assalto alla chiesa di San Francesco Saverio di Owo, nello Stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria.