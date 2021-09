Natività di Maria, a Loreto l’accensione della lampada della pace

Quella che si celebra l’8 settembre è una delle più antiche feste mariane, introdotta nel calendario liturgico, nel settimo secolo, da Papa Sergio I. A Loreto, nel Santuario Pontificio della Santa Casa, quest’anno l’accento viene posto sullo sport e sui valori profondi che incarna. A celebrare la Messa il cardinale Beniamino Stella

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Rifugio, conforto, aiuto, sostegno e protezione. Invocare Maria significa richiamare tutto questo perché la madre di Gesù, per il popolo di Dio, è l’approdo sicuro e il modello di vita per ogni cristiano, esempio di affidamento e di dedizione. Oggi la Chiesa ricorda la natività di Maria, nel giorno in cui a Gerusalemme fu consacrata la Basilica costruita sopra la casa di Sant’Anna, madre della Madonna.

A Loreto dove si trova il Santuario della Santa Casa, la festa è iniziata ieri sera con la recita del Santo Rosario, presieduto da monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora Cassino Aquino Pontecorvo. La giornata di oggi sarà caratterizzata dall’accensione della lampada per l’Italia e per il mondo da parte di un protagonista del mondo dello sport. E’ infatti lo sport a guidare il programma della festa.

La Chiesa guarda allo sport con speranza

Secondo monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto, “lo sport richiede iniziativa, intraprendenza, slancio, coraggio, determinazione, costanza. Lo sport è palestra di umiltà, di altruismo, di sano divertimento, di sacrificio (senza sofferenza non si vince!) e di tante altre qualità che non sono solo umane, ma anche genuinamente cristiane, e che un ragazzo e un giovane può assumere con maggior convinzione in un’esperienza bella e gioiosa com’è appunto lo sport”.

La raccomandazione di monsignor Dal Cin è che lo sport non si lasci “inquinare da imbrogli, da corruzione, da strumentalizzazione ideologiche o interessi di parte, da uso di sostanze nocive e neppure chiudersi nell’aspetto solo agonistico o nella ricerca esagerata del risultato, perché è chiamato a contribuire allo sviluppo integrale della persona… La Chiesa guarda al mondo dello sport con simpatia e speranza.”

Il programma di oggi

“Dallo sport alla vita per essere luce” è l’incontro, patrocinato tra gli altri dal CONI Regione Marche e CONI Paraolimpico Regione Marche, che si apre alle 9.30 con le testimonianze di alcuni sportivi, tra di loro il pallavolista Andrea Zorzi e il ginnasta Carlo Macchini. A seguire l’accensione della lampada della preghiera per il mondo che sarà posta nella Santa Casa, sopra l’altare davanti all’effige della Beata Vergine. Alle 11.30 la Messa, in diretta su Vatican News, presieduta dal cardinale Beniamino Stella, Prefetto emerito della Congregazione per il Clero, concelebrata da monsignor Fabio Dal Cin. Al termine l’Angelus e la benedizione a tutto il mondo dell’Aeronautica civile e militare, mentre alcuni velivoli sorvoleranno il cielo della cittadina marchigiana, quale omaggio alla Vergine di Loreto, la loro Patrona.