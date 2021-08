Da Rimini il grazie al Papa per il suo messaggio al Meeting

Da domani al 25 agosto, riapre i battenti il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli promosso da Comunione e Liberazione. A Rimini tornano ad incontrarsi all’insegna del titolo di questa edizione “Il coraggio di dire io”, che non vuole essere, secondo il direttore del Meeting Emmanuele Forlani, un messaggio individualista ma un'assunzione di responsabilità per aprirsi al dialogo

Luca Collodi e Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

"Il messaggio del Santo Padre ci aiuta ad approfondire il titolo scelto per questa edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, 'Il coraggio di dire io', che è il contrario dell’individualismo, ma un prendersi le proprie responsabilità per aprirsi al dialogo e agli altri". Sono le parole di Emmanuele Forlani, direttore del Meeting di Rimini, al via domani fino al 25 agosto, dopo la pubblicazione del messaggio di Papa Francesco a ospiti e organizzatori a firma del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.

Ascolta l'intervista a Emmanuele Forlani

Guardare alle emergenze di oggi

Come sempre ricco il programma del Meeting in questa edizione 2021, che torna in presenza alla Fiera di Rimini con tante iniziative. Si parlerà di fede, culture diverse, le difficoltà giovanili, le crisi delle democrazie. Ci sarà spazio anche per approfondire il tema della pandemia, vaccini e terapie per debellare il Covid-19 e tutte le sue varianti. Ma anche, afferma Forlani, "sarà possibile inserire nei vari dibattiti le crisi dell’ultima ora, come quanto sta succedendo in Afghanistan e Haiti".

Portare avanti la cultura dell’incontro

Aprirsi all’altro è la ricetta fondamentale – sottolinea il direttore del Meeting – per diventare se stessi fino in fondo. L’altro non è un nemico, un ostacolo, un avversario da superare. In questo ci aiuta la fede che rappresenta la chiave fondamentale per inserirci pienamente nella realtà e accedere all’incontro con l’altro con spirito di accoglienza. "Il Meeting – conclude il direttore – un messaggio di speranza per affrontare le crisi di oggi senza paura".