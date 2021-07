Il Meeting di Rimini torna in presenza. Si parte il 20 agosto con Mattarella

Presentato oggi nell’ambasciata italiana presso la Santa Sede l’edizione 2021 del Meeting per l’amicizia tra i Popoli organizzato da Comunione e Liberazione. Dal 20 al 25 agosto seminari, tavole rotonde, incontri e altre iniziative sui temi della fede, della politica, della società e della cultura

“Il coraggio di dire io” è il titolo della 42^ edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli che si tiene alla fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto prossimi. Il tema è tratto da una citazione di un testo del filosofo danese Søren Kierkegaard. La manifestazione è stata presentata stamani all’ambasciata italiana presso la Santa Sede. Come è tradizione la kermesse di Comunione e Liberazione presenta tavole rotonde, confronti e iniziative culturali sui temi caldi del momento. La manifestazione tornerà a svolgersi in presenza. L’accesso sarà consentito con la presentazione del ‘green pass’, ma sarà possibile seguire i vari eventi anche in diretta da remoto su più canali digitali e in più lingue. Il Meeting si propone come momento di riflessione e di ripartenza globale dopo la difficile esperienza della pandemia.

Un ricco programma

Il tema scelto "riflette sull'incapacità diffusa di esprimere in modo personale le proprie convinzioni più profonde e la difficoltà di condividerle, che finisce per lasciare spazio ad una specie di indifferenza generale rispetto alle domande più importanti e più decisive per la vita di ognuno". Questo il messaggio che arriva dal presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, Bernhard Scholz, che ha partecipato stamani alla presentazione. Sul sito web del Meeting è già possibile vedere il programma di quest’anno. Tra i momenti salienti, il webinar su “Economy of Francesco”, e tavole rotonde sull’innovazione, lo stato della democrazia nel mondo, l’esperienza del Covid-19, il lavoro e l’impresa, l’educazione e l’enciclica du Papa Francesco “Fratelli tutti”.