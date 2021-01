Zambia, il vescovo di Monze ricoverato per Covid-19

È in condizioni stabili monsignor Moses Hamungole, in ospedale dal 2 gennaio. Il presidente della Commissione per la comunicazione sociale della Conferenza episcopale dello Zambia, (Zccb) è stato responsabile della Sezione Inglese-Africa della Radio Vaticana

Lisa Zengarini - Città del Vaticano

È stato lui stesso ad informare i fedeli del suo stato di salute tramite Facebook: “Ho deciso di scrivervi personalmente delle mie condizioni - si legge nel post del suo account - quando quella che pensavo fosse una normale influenza mi è stata confermata come Covid-19 ".

Monsignor Moses Hamungole, vescovo di Monze - nella Provincia Meridionale della Zambia - e presidente della Commissione per la comunicazione sociale della Conferenza episcopale dello Zambia, (Zccb), è stato subito sottoposto a trattamenti e trasferito al più attrezzato Levy Mwanawasa Hospital. Il presule, che fino al 2014 è stato responsabile della Sezione Inglese-Africa della Radio Vaticana, afferma che le sue condizioni sono stabili e si dice tranquillo. Al contempo coglie l’occasione per ricordare ai fedeli l’importanza di rispettare i protocolli sanitari per proteggersi dal contagio, invitando tutti a rimanere "uniti nella preghiera”.

I contagi in Zambia

Monsignor Hamungole è il primo vescovo cattolico ad avere contratto il Covid-19 in Zambia, dove sono stati finora segnalati 21.993 casi e 398 decessi. In tutta l'Africa, è il settimo presule contagiato dal virus che ha finora causato la morte di tre vescovi: l'italiano Angelo Moreschi, Vicario apostolico di Gambella, in Etiopia, morto lo scorso mese di marzo in ospedale a Brescia per complicanze legate al virus; monsignor Gérard Mulumba, vescovo emerito di Mweka, nella Repubblica Democratica del Congo, deceduto il 15 aprile all’età di 82 anni, e monsignor Silas Silvius Njiru, vescovo emerito della diocesi di Meru in Kenya, morto il 28 aprile all’ospedale di Rivoli, in Piemonte a 91 anni. Tra gli altri contagiati il cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo di Ouagadougou, in Burkina Faso, e presidente Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (Secam), uscito dalla malattia alla fine di aprile. Più di recente ha superato il Covid-19 anche l’arcivescovo keniano di Nyeri, monsignor Anthony Muheria.