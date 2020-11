Il grazie del cardinale Bassetti per le preghiere e la vicinanza

Il cardinale Bassetti in una foto di repertorio durante una visita nel carcere di Perugia

Da Perugia dove è stato dimesso dalla terapia intensiva per le complicanze da coronavirus, il presidente della Cei invia un messaggio di gratitudine a quanti gli hanno dimostrato vicinanza e l’affetto. In lieve miglioramento il presule chiede la preghiera costante “per quanti soffrono e vivono situazioni di fatica”

Isabella Piro - Città del Vaticano

È un messaggio di gratitudine a quanti gli hanno dimostrato vicinanza con la preghiera e con l’affetto quello diffuso dal Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). Ricoverato da diversi giorni presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia per coronavirus, nel pomeriggio di ieri, 13 novembre, il porporato è stato trasferito dalla struttura di Terapia Intensiva 2 alla degenza ordinaria di Medicina d’Urgenza Covid 1.

“Si conferma il lieve miglioramento osservato ieri - riferisce la Direzione sanitaria nel bollettino quotidiano - Buoni i parametri respiratori e cardiocircolatori. Continua ossigenoterapia e restante piano di trattamento”. “Desidero ringraziare il Signore per essermi accanto, con la Sua misericordia, in questo momento di prova”, scrive dunque il presidente della Cei, esprimendo la sua gratitudine a tutto “il personale sanitario che si sta prendendo cura di me e di quanti sono ammalati”. “Ringrazio quanti mi sono vicini con la preghiera e l’affetto” conclude, chiedendo la preghiera costante “per quanti soffrono e vivono situazioni di fatica”.

Da ricordare che anche Papa Francesco ha voluto manifestare la sua vicinanza personale all’Arcivescovo umbro: il 10 novembre, in una telefonata fatta monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, il pontefice ha chiesto di portare al porporato ammalato un messaggio, ripetendo per tre volte: “Forza, forza, forza!”. Allo stesso tempo, il Papa ha assicurato la sua preghiera e ha ringraziato il personale che sta curando il cardinale Bassetti.