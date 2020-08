Padre Cabanac: Parolin a Lourdes è un segnale di sostegno e speranza

Il direttore del Pellegrinaggio nazionale francese a Lourdes parla dell’importanza di tornare a vivere i luoghi del santuario mariano ai piedi dei Pirenei. Per la Solennità dell’Assunzione la Messa con il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin

Marco Guerra – Città del Vaticano

Con la Celebrazione Eucaristica nella chiesa di Santa Bernadette, presieduta da monsignor Antoine Herouard, oggi è entrato nel vivo il pellegrinaggio annuale nazionale francese al Santuario di Lourdes, giunto alla 147ma edizione.

8000 pellegrini da tutta la Francia

A causa delle misure imposte per contenere la pandemia, il pellegrinaggio, che si è aperto ieri e proseguirà fino al 17 agosto, è animato da un numero ridotto di partecipanti rispetto al consueto. Tuttavia, almeno 8000 pellegrini e 800 malati si recheranno al santuario, in rappresentanza di oltre 22 comitati regionali sparsi in tutta la Francia, coordinati e guidati dalla Famiglia degli Agostiniani dell’Assunzione, dall'Hospitalité Notre Dame de Salut e dall'Associazione Nostra Signora della Salvezza.

Parolin a Lourdes per la solennità dell’Assunzione

Queste giornate saranno un segno di grande speranza e di ritorno alla fede vissuta in comunità per tutti i cattolici del mondo, come dimostra l’incoraggiamento che arriverà dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che presiederà la Messa a Lourdes proprio nella solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo.

Padre Cabanac: pellegrinaggio segnale di speranza

“In questo tempo di pandemia per noi era essenziale mantenere il pellegrinaggio per dare un segno di speranza, soprattutto per gli infermi che non possono venire a Lourdes”. Così padre Vincent Cabanac, direttore del Pellegrinaggio Nazionale, parla a Vatican News mettendo in luce gli aspetti più profondi di questa edizione del 2020. “Sarà un pellegrinaggio che non verrà vissuto solo a Lourdes - prosegue - ma in tutti i luoghi di Francia dove vivono persone malate”.

Le restrizioni ancora attive

Padre Cabanac riferisce di alcuni segni di normalità che accompagnano la ripresa dei pellegrinaggi al Santuario: “Non si potrà entrare nella grotta e immergersi nelle piscine ma si potrà bere l’acqua, lavarsi il volto e partecipare alla Via Crucis. Ogni giorno migliora la possibilità di vivere tutte le tappe del vero pellegrinaggio qui”.

La Francia consacrata a Maria

Il direttore del Pellegrinaggio Nazionale spiega il significato della solennità dell’Assunzione per i pellegrini francesi: “A Lourdes, la Vergine ha detto io sono l’immacolata concezione, questo rappresenta l’inizio del piano di Dio su Maria. Quando invece si celebra l’Assunzione è la fine della sua vita terrena e quindi, per noi, Maria è un esempio da seguire dall’inizio alla fine della sua vita. E' importante capire questo e anche sottolineare il fatto che da secoli la Francia è stata consacrata alla Madonna”.

Il sostegno di Parolin

Il religioso francese esprime infine la sua soddisfazione per la presenza del cardinale Parolin: “Il segretario di Stato vaticano aveva accettato il nostro invito a Lourdes e malgrado l’arrivo della pandemia, ha voluto tenere fede a questa promessa. Siamo onorati di accoglierlo e di avere il suo appoggio al pellegrinaggio”.