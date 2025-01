Das Heilige Jahr – auf einen Blick

2025 begeht die katholische Kirche ein Heiliges Jahr. Ein Überblick.

Das Heilige Jahr, auch „Jubeljahr” oder „Jubiläum“ genannt, ist für Gläubige eine Gelegenheit, ihr inneres Leben neu auszurichten. Im Mittelpunkt stehen Vergebung und Versöhnung. In seiner Bulle zur Ausrufung des Heiligen Jahres mit dem Titel Spes non confundit - die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen - erklärt Papst Franziskus den inneren Gehalt des Jubiläums.

Der Vatikan hat eine eigene Webseite zum Heiligen Jahr 2025 erstellt, die auch auf Deutsch zur Verfügung steht.

Der Kalender für Großveranstaltungen beim Heiligen Jahr fasst die wichtigsten Begegnungen mit dem Papst in Rom zusammen. Es sind rund 40, darunter eigene Jubiläum für Diakone, für Medienleute, für Kranke, für Gefangene, für Teenager, für Musikkapellen, für Katechisten, für Regierende und andere mehr.

Im allgemeinen Kalender für das Heilige Jahr sind einzelne große Pilgergruppen vermerkt.

Der Vatikan hat zum Heiligen Jahr eine mehrsprachige Sonderausgabe des L'Osservatore Romano veröffentlicht. Für Pilger aus aller Welt ist sie eine besondere Erinnerung.„Iubiläum 2025“ heißt die vollständig in Farbe gedruckte mehrsprachige Ausgabe. Sie enthält Artikel in verschiedenen Sprachen zur Geschichte der Heiligen Jahre und den jeweiligen Botschaften der Päpste. Die Sammlerausgabe der Vatikanzeitung ist während des gesamten Heiligen Jahres erhältlich und in einen besonderen Umschlag verpackt. Auch der wird zur besonderen Erinnerung: Beim Kauf erhält jeder Rompilger einen Stempel darauf – mit Vatikanwappen und tagesaktuellem Datum. Erhältlich ist die Sonderausgabe des Osservatore Romano in der Internationalen Buchhandlung Johannes Paul II. (Petersplatz) und beim Vatikanischen Fotoservice (Via del Pellegrino, Vatikanstadt).

Radioakademie 1 zum Heiligen Jahr

„Spes non confundit“: Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. So lautet das Leitwort des Heiligen Jahres 2025. Unsere Radio-Akademie vom Januar 2025 stellt Texte von Franziskus zu diesem Jubeljahr vor.

Radioakademie 2 zum Heiligen Jahr

Eine Sendereihe zum Thema Pilgern – besonders zu Fuß. Ein Schwerpunkt liegt auf Rom und dem Vatikan. Die Radioakademie bietet auch Tipps und Infos zu den Vorbereitungen einer Pilgerreise und zum Heiligen Jahr in Rom von allerlei Fachleuten.

Radioakademie 3 zum Heiligen Jahr

Eine Sendereihe über Sinn und Symbole der Heiligen Jahre im Lauf der Kirchengeschichte - mit dem Vatikanfachmann und Historiker Ulrich Nersinger.

Praktische Informationen

Das deutsche Pilgerzentrum in Rom bietet seelsorgerliche Betreuung unterstützt bei der Planung und Durchführung von Wallfahrten, Gottesdiensten und der Teilnahme an Papstaudienzen – auch im Heiligen Jahr.

(vatican news – gs)