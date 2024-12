Zu Fuß ins Heilige Jahr (Radioakademie, 4)

Am 24.12.2024 hat die katholische Kirche das Heilige Jahr 2025 begonnen. Papst Franziskus hat es unter das Motto „Pilger der Hoffnung“ gestellt. In unserer Dezember-Radioakademie von Stefanie Stahlhofen gibt es Infos und Tipps zum Pilgern, besonders zu Fuß und für das Heilige Jahr. In der vierten und letzten Folge begeben wir uns auf ein Stück des Franziskuswegs bei Assisi und kommen zurück nach Rom.

Stefanie Stahlhofen - Assisi/Rom/Vatikanstadt

Die Via di Francesco – der Franziskusweg – ist ein Pilgerweg, der auf den Spuren des Heiligen Franz von Assisi zu genau diesem Wallfahrtsort in Umbrien führt. Von Assisi kann man dann aber auch noch weiterlaufen – bis nach Rom. Wie die Via Francigena, der Frankenweg, kann auch der Franziskusweg zu Fuß, per Rad oder zu Pferd gepilgert werden. Die Routen sind teils nicht unanspruchsvoll, da es schon auch mal mehrere Höhenmeter zu überwinden gibt, aber es gibt auch hier immer verschiedene Alternativen und natürlich kann man auch mal Stücke per Bus oder Zug fahren. Nach dem Pilgern in der Gruppe auf der Via Francigena habe ich mich für diese Radioakademie auf den Franziskusweg von Assisi nach Spello nun alleine gewagt. Die offizielle Rom-Route des Franziskuswegs sieht eine Etappe von ca 23 Kilometern vor, von Assisi nach Foligno. Ich laufe einen etwas anderen Weg, bis Spello. Zur Sicherheit habe ich die verschiedenen Wege auf einer Übersichtskarte am Ortsausgang von Assisi auch noch einmal mit dem Handy fotografiert. Das Smartphone schalte ich in den Flugmodus, denn die GPS-Daten funktionieren auch so (man muss die Kartendaten allerdings vorher heruntergeladen haben). Das spart Akku – und störende Anrufe und Nachrichten bleiben aus. Beim Navi mache ich den Lautsprecher an und nutze kleine Kopfhörer, so dass ich das Handy in die Tasche stecken kann und höre, wenn ich irgendwo abbiegen muss, weil ich möglichst ungestört und unabgelenkt Pilgern möchte.

Auf dem Franziskusweg von Assisi nach Spello (Foto: Stefanie Stahlhofen)

Hören Sie hier einen Auszug der Radioakademie 4: Zu Fuß ins Heilige Jahr - Auf dem Franziskusweg bei Assisi - von Stefanie Stahlhofen (Vatican News/Radio Vatikan)

Seit kurzem zugänglich: Die Benediktinerabtei S. Benedetto al Subasio

Meine erste kleine Rast will ich beim Eremo delle Carceri machen, dem Franziskanerkloster, das etwa 4 Kilometer von Assisi erhöht auf fast 800 Metern am Monte Subasio liegt. Ich habe so geplant, dass ich während der Vormittags-Öffnungszeiten beim Eremo delle Carceri ankomme. Das Kloster ist von etwa 9 bis 12.00 Uhr täglich zugänglich. Danach geht es weiter per Navigationsgerät im Audio-Modus. Es klappt alles überraschend gut. Oft sehe ich die Hinweise des Wegs und nur einmal mahnt mich das Navigationsgerät, dass ich vom Weg abgekommen sei – da schaue ich dann schnell auf die Karte und laufe zurück, weil ich rechts abbiegen muss, auf einen anderen Waldweg. Später führt mein Weg eigentlich nach oben weiter, aber rechts bemerke ich eine Einfahrt. Ein Tor steht offen und ich rieche etwas Rauch in der Luft – es wird wohl mit Holz geheizt, also scheint jemand da zu sein. Außerdem ermutigt mich ein Pilgerspruch an der Mauer beim Eingang, mich weiter vorzuwagen. Auf der Karte sehe ich, dass hier wohl eine alte Benediktinerabtei sein soll. Ich entschließe, etwas von meinem ursprünglichen Weg abzuweichen um zu sehen, was hinter dem Eingangstor liegt. Tatsächlich bin ich bei der Abtei San Benedetto al Subasio gelandet, die nach jahrelanger Schließung seit kurzem wieder für Touristen, besonders aber für Pilger offen steht, wie der Hüter der Abtei, Alberto Cisco, erklärt: „Hier führt der Franziskusweg vorbei, direkt am Eingang, und auch wenn die Abtei noch nicht so bekannt ist, weil sie erst jüngst wieder öffentlich zugänglich wurde, kommen immer mehr Leute. Auch immer mehr Pilger kommen jetzt. Die Zahl der Pilger wird sicherlich weiter zunehmen, auch im Heiligen Jahr, und der Ort muss auch speziell für sie geöffnet sein“, betont Cisco. Pilger haben auch die Möglichkeit, hier zu übernachten.

Alberto Cisco mit Hund Birba in der Abtei

„Die Zahl der Pilger wird sicherlich weiter zunehmen, auch im Heiligen Jahr, und der Ort muss auch speziell für sie geöffnet sein“

„Es gibt vier Zimmer, 6 Schlafplätze und ein Gemeinschaftsbad. Ich kann die Leute für eine begrenzte Anzahl von Tagen hier aufnehmen. Und wer immer hierher kommen möchte, kann die Ruhe dieses Ortes genießen. Hier finden Pilger einen behaglichen Ort, um sich zu erholen, Essen und Trinken. Im Gegenzug verlange ich nichts, auch keine finanzielle Entschädigung. Wer will und kann, lässt eine Spende da. Das steht aus Prinzip jedem frei“, betont der Hüter der Abtei. In der Gemeinschaftsküche gibt es ein Regal, mit Produkten die gespendet wurden und an denen sich jeder einfach bedienen kann.

Auf dem Franziskusweg von Assisi nach Spello

Unterkunft nicht für Touristen

Cisco heißt jeden gerne Willkommen in der etwas abgelegenen Abtei, die rund 5 Kilometer vom pulsierenden Wallfahrtsort Assisi entfernt liegt und in der man auch die Stille genießen kann. Das soll auch so bleiben, daher betont der Kustos der alten Benediktinerabtei:

„Wer hierher kommt, kann lesen, schreiben, meditieren, spazieren gehen, sich ausruhen. Und - als Christ sage ich - auch Gott suchen“

„Ich bitte alle, die hierher kommen, keine Touristen zu sein, in dem Sinne, dass diejenigen, die Assisi und die Umgebung besuchen wollen, woanders Unterkunft finden können. Der Ort ist nicht für Touristen bestimmt. Diejenigen, die hierher kommen, kommen hierher, um diesen Ort zu genießen. Wer hierher kommt, kann lesen, schreiben, meditieren, spazieren gehen, sich ausruhen. Und - als Christ sage ich - auch Gott suchen."

Cisco zeigt, wo die Abtei auf dem Fresko zu sehen ist

Auf den Spuren des Heiligen Franziskus

Die Abtei ist auch für all jene bedeutsam, die den Spuren des Heiligen Franz von Assisi folgen wollen. Denn es gab sie schon zu Lebzeiten des Heiligen. Das belegen die Quellen, die berichten, das Franziskus die Benediktinerabtei San Benedetto al Subasio aufsuchte, um dort eine kleine Kirche zum Gebet zu erbitten. Darauf bekam er die Kapelle Porziuncola in der Nähe von Assisi, wo sich die erste franziskanische Gemeinschaft bildete. Die Kapelle gehörte ursprünglich den Benediktinern, die den Ort dem heiligen Franziskus und seinen Mitbrüdern überließen. Dass die Abtei zu Lebzeiten Franzikus` noch einen Glockenturm hatte, belegt das Giotto Fresko in der Oberkirche der Basilika des Heiligen Franziskus in Assisi. Im Freskenzyklus zum Leben des Heiligen ist auf einer Darstellung die Benediktinerabtei San Benedetto al Subasio rechts im Hintergrund zu sehen- mit Glockenturm. Ein Bild dieses Freskos gibt es auch nun im Eingangsbereich der Abtei zu sehen, wo Alberto Cisco dies alles gerne auch den Besuchern und Pilgern erklärt. Natürlich auch im Heiligen Jahr. Informationen zu Führungen (auch auf Englisch) und Anmeldung für Pilger über die Internetseite der Abtei.

Ermutigung für Pilger auf dem Franziskusweg

Ankunft in Rom: Pilgerurkunde und Co

Die verschiedenen Etappen der Rom-Route und ihre Varianten sind auf der Internetseite des Franziskuswegs www.viadifrancesco.it auch mit deutscher Beschreibung und Informationen zum Schwierigkeitsgrad zu finden. Wir machen nun einen großen Kilometer- Sprung und begeben uns direkt ans Ziel, nach Rom. Dort informieren wir uns noch einmal beim Leiter des Pilgerzentrums, in der Nähe der Engelsburg, in der Via del Banco di S. Spirito 56. Wer mindestens 100km zu Fuß oder mindestens 200km mit dem Fahrrad nach Rom gepilgert ist, kann nämlich beim Pilgerzentrum Rom auch seinen Pilgerstempel bekommen - und nach Vorlage des gestempelten Pilgerausweises, der die Kilometerzahl bestätigt, eine Urkunde. Der Leiter des Pilgerzentrums, Pfarrer Christian Böck, hat auch noch einen Tipp für alle, die hier in Rom angekommen sind – sei es zu Fuß, per Bus, Per Rad, Pferd, Zug oder Flugzeug - und vor Ort pilgern möchten:

Pfarrer Christian Böck, Leiter Pilgerzentrum Rom

„In Rom gibt es Wege, die zu Spuren der Heiligen Brigitta, zu Katharina von Siena usw. führen, zu bedeutenden Frauen, die auch mit Rom verbunden sind“

„Es gibt hier spezielle Pilgerwege. Ganz klassisch die 7-Kirchen-Wallfahrt, für die man sich unbedingt einen ganzen Tag Zeit nehmen sollte. Es sind zwischen 25 und 27 Kilometer, je nachdem, wie man geht. Man besucht so die vier Haupt-Kirchen und die drei Pilgerkirchen. Dann gibt es aber auch ganz spezielle Wege. Wir haben hier im Pilgerzentrum eine Auswahl von Pilgerwegen und auch Flyer erstellt, die man sich hier gut abholen kann. Auch zu den Patroninnen Europas, die Frauengestalten. Da gibt es Wege, die zu Spuren der Heiligen Brigitta, zu Katharina von Siena usw. führen, zu bedeutenden Frauen, die auch mit Rom verbunden sind.“

Flyer im Pilgerzentrum informieren über besondere Pilgerwege in Rom

Sonder-Anlaufstellen zum Heiligen Jahr in Rom

Auf der Via della Conciliazione, die direkt zum Petersplatz führt, gibt es zum Heiligen Jahr auch Sonder-Anlaufstellen für Pilger. Zum einen die Official Area San Pietro, mit besonderen Infos für alle Pilger zum Petersdom. Pilger mit abgestempelten Pilgerausweis können beim Petersplatz zum Beispiel über einen gesonderten Pilgerzugang in den Petersdom kommen und müssen so nicht in der normalen Schlange warten. Nur etwas weiter Richtung Petersplatz, ebenfalls auf der linken Seite der Via della Conciliazione, wenn man die Engelsburg im Rücken hat, befindet sich das offizielle internationale Heilige-Jahr-Pilgerinfozentrum: Der Info Point per il Giubileo 2025 – auf der Via della Conciliazione 7. Hier werden Pilger täglich von Montag bis Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr von Freiwilligen empfangen, die Informationen über das Heilige Jahr bieten sowie Unterstützung für die Anmeldung zur Wallfahrt zu den Heiligen Pforten und den großen Jubiläumsveranstaltungen bieten.

