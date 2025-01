Für Sie: Die Postkarte des Heiligen Jahres

Es war ein emotional dichter Moment, als Papst Franziskus vom Rollstuhl aus am Heiligen Abend 2024 die Heilige Pforte im Petersdom öffnete. Diese Szene, die den Beginn des Heiligen Jahres 2025 markierte, bieten wir Ihnen nun als Postkarte an.

Die Postkarten wurden vom „Verein der Freunde von Radio Vatikan“ erstellt. Sie können gerne bei uns eine solche Postkarte bestellen, um damit Ihren Freunden und Verwandten (oder sich selbst!) eine Freude zu machen.

Wenn Sie an einer dieser Karten interessiert sind, dann schicken Sie doch bitte einen frankierten und an sich selbst rückadressierten Umschlag an:

Radio Vatikan Versandstelle

Olbarg 2

24145 Kiel

Deutschland.

Wir bitten Sie auch freundlich um eine Spende, um unsere Arbeit für den Papst und die Kirche zu unterstützen. Zum Porto: Für zwei Postkarten reichen 85 Cent, bei mehr Postkaten braucht es 160 Cent bei einem Umschlag der Größe DIN A6. Größere Stückzahlen sind ebenfalls möglich. Unser Angebot gilt selbstredend, solange der Vorrat reicht.

Mit herzlichen Grüßen aus Rom,

Ihre Redaktion von Radio Vatikan

(vatican news – sk)

