Papst-Generalaudienz und Sonderaudienz zum Hl Jahr: So gehts

Zum Heiligen Jahr 2025 hält Papst Franziskus zusätzliche Generalaudienzen an einigen Samstagvormittagen. Die erste dieser Begegnungen findet an diesem Samstag, den 11. Januar 2025 statt. Wir haben im deutschen Pilgerzentrum Rom Informationen dazu eingeholt. Inga Renner hat auch Tipps zu den traditionellen Generalaudienzen am Mittwoch.