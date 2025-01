Unsere neue Radio-Akademie: Texte zum Heiligen Jahr

„Spes non confundit“: Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. So lautet das Leitwort des Heiligen Jahres 2025. Unsere neue Radio-Akademie stellt Texte von Franziskus zu diesem Jubeljahr vor.

Lesen Sie auch 03/01/2025 Der Papst erklärt den Sinn des Heiligen Jahres Vor zehn Tagen erst hat er die Heilige Pforte des Petersdoms geöffnet: An diesem Freitag nun erklärte Papst Franziskus einer Besuchergruppe im Vatikan, was es mit dem Heiligen Jahr ...

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Der Papst erklärt selbst, worum es ihm bei diesem Jahr des Heils genau geht. In ausgewählten Texten und vielen Original-Aufnahmen bringen wir Ihnen nahe, was sich Papst Franziskus vom „giubileo“ erwartet. Dabei präsentieren wir nicht nur Auszüge aus seinen Predigten und aus seiner Einberufungs-Bulle, sondern dokumentieren auch den feierlichen Moment der Öffnung der Heiligen Pforte am Petersdom.

„Habt keine Angst! Die Pforte steht weit offen...“

„Brüder und Schwestern, habt keine Angst!“, sagte Franziskus bei seinem feierlichen Weihnachtssegen 2024, nur Stunden nachdem er das Heilige Jahr eröffnet hatte. „Die Pforte ist geöffnet, sie steht weit offen! Kommt! Lassen wir uns mit Gott versöhnen, dann werden wir auch mit uns selbst versöhnt sein und werden uns untereinander versöhnen können, sogar mit unseren Feinden.“

Heilig-Jahr-Pilger unterwegs zum Petersdom

Alle Folgen der neuen Sendereihe auf CD

Falls Sie die ganze Radioakademie-Sendereihe des Monats Januar in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne eine CD mit allen vier Folgen zu, Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

(vatican news)