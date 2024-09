Papst beendet Asienreise: Auf dem Weg zurück nach Rom

Zum Abschluss seines Besuchs in Singapur hat Papst Franziskus an diesem Freitag die dortige Tradition der interreligiösen Harmonie und beendete seine vier Länder umfassende Asienreise mit derselben Botschaft der Toleranz, die er zu Beginn verkündet hatte. Er bestiegt die Maschine A35-900 der Singapore Airlines um ca. 12.30 Uhr (6.30 Uhr römischer Zeit), um den 12-stündigen und 35-minütigen Rückflug nach Rom anzutreten und damit die längste und weiteste Reise seines Pontifikats zu beenden.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Franziskus war in Singapur, um die Katholiken des Landes zu ermutigen, die etwa 3,5 Prozent der knapp 6 Millionen Einwohner ausmachen, und gleichzeitig die Tradition des interreligiösen Zusammenlebens in Singapur zu betonen. Einer Volkszählung aus dem Jahr 2020 zufolge machen Buddhisten etwa 31 Prozent der Bevölkerung aus, Christen 19 Prozent und Muslime 15 Prozent, während sich etwa ein Fünftel der Bevölkerung zu keiner Religion bekennt. Der erste lateinamerikanische Papst der Geschichte vermittelte in einem der wohlhabendsten Länder der Welt eine überwiegend positive Botschaft. Er lobte die wirtschaftliche Entwicklung Singapurs und richtete nur einen einzigen öffentlichen Appell an das Land: Es solle seine eingewanderten Arbeitnehmer mit Würde und einem gerechten Lohn behandeln. In seinen öffentlichen Äußerungen vermied er kontroverse Themen wie die Anwendung der Todesstrafe in Singapur, die Franziskus unter allen Umständen für „unzulässig“ erklärt hat. Franziskus hat bei seinen Besuchen in Ländern, in denen die Todesstrafe angewandt wird, darunter Bahrain, die Ablehnung der Todesstrafe durch die Kirche zur Sprache gebracht.

Die 11-tägige Reise von Franziskus führte ihn nach Indonesien, Papua-Neuguinea und Osttimor, bevor er nach Singapur kam. Mit 32.814 Flugkilometern ist diese Reise die längste und weiteste seines Pontifikats und eine der längsten päpstlichen Reisen überhaupt, was die Anzahl der Reisetage und die zurückgelegten Entfernungen angeht. Nur einige der Reisen von Johannes Paul II. in den 1980er Jahren waren länger.

(vatican news)