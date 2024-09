Singapur: „Eine gemeinsame Sicht der Harmonie“

Papst Franziskus trifft am Freitag in Singapur in einem katholischen College mit jungen Leuten verschiedener Religionen zusammen. Anliegen der Einrichtung ist es, Denker und Führungspersönlichkeiten mit ,Herz' auszubilden, die Gesellschaft gemeinwohlorientiert gestalten. Symbol des Catholic Junior College (CJC) ist der Heilige Geist. Unsere Korrespondentin Anne Preckel hat sich in der Lehreinrichtung vor dem Papstbesuch schon einmal umgesehen.

Lesen Sie auch 28/08/2024 Papst reist nach Singapur: Multireligiöser Mikrokosmos Multireligiös und multiethnisch ist die kleine, hochentwickelte Wirtschaftsmetropole Singapur in Südostasien, die Papst Franziskus im Rahmen seiner Vierländerreise besucht (11.-13. ...

Anne Preckel - Singapur

Am Catholic Junior College (CJC) wird schon intensiv für die Begegnung mit dem Papst geprobt. Eine Vertreterin des Ministeriums für Kultur, eine ganz in weiß gekleidete Muslima, erklärt mit klarer Stimme die nächsten Schritte auf der Bühne, während Studenten mit Headsets für einen reibungslosen Ablauf in der Aula sorgen. Sie erklären mir höflich, aber bestimmt, ich müsse noch einen Augenblick warten.

1975 gegründet

Harmonie - Bild an der Wand in der Eingangshalle

Bekenntnis zu Einheit und Hoffnung

Eine Katholikin im Seidenkleid spricht über Chancen und Gefahren Künstlicher Intelligenz und richtet Fragen an einen noch abwesenden Papst. Franziskus‘ Part übernimmt ein im Rollstuhl sitzender Student, „Papst“ steht auf seiner Brust. Andere Vortragende gehören den ethnischen Gruppen der Hindus und Sikh an. Ein Chor junger Religionsvertreter spricht gemeinsam ein Bekenntnis zu Einheit und Hoffnung.



„Das ist eine einmalige Gelegenheit, wir können uns hier mit dem Papst zusammensetzen und mit ihm eine ernsthafte Diskussion über interreligiösen Dialog führen“, sagt mir etwas später ein junger Christ im Publikumsraum, „darauf hat Singapur gewartet“. „Ich fühle mich wirklich privilegiert, bei diesem historischen Ereignis dabei sein zu können und zu hören, welche guten Dinge uns der Papst zu sagen hat“, pflichtet ihm seine Kommilitonin bei. Sie selbst sei nicht gläubig, ergänzt sie noch. In Singapur Freunde und Nachbarn anderer Religionen zu haben, sei normal, berichtet sie, man sei daran gewöhnt. „Wir teilen eine gemeinsame Sicht der Harmonie.“

„Wir teilen eine gemeinsame Sicht der Harmonie“

Ähnlich drückt das auch die hinduistische Lehrerin aus, die den Proben zuschaut. Sie hat einen roten Punkt auf der Stirn und ein paar Hefte unter den Arm geklemmt, es sei ja gerade Prüfungszeit. „Wir Hindus glauben, dass Gott eins ist. Die Religionen haben jeweils nur andere Mittel und einen anderen Ausdruck dafür“, so die Hinduistin, die am Catholic Junior College Wirtschaft lehrt. „Mich berührt es wirklich, dass der Papst an dieses College kommt. Religiöse Harmonie ist für Singapur sehr wichtig, und mit seinem Kommen zeigt er seine Akzeptanz der verschiedenen Religionen, seine Offenheit. Er ist bereit, zuzuhören, was andere Religionen ihm zu sagen haben“. Damit gebe er ein gutes Beispiel. Das sei sehr wichtig, denn Religionsvertreter „bewerten nicht, sie hören zu“.

Hier zum Hören aus Singapur

Religionsvertreter „bewerten nicht, sie hören zu“

Das Catholic Junior College ist Sinnbild dieser Akzeptanz, die in Singapur eine große Rolle spielt. Die Schule schult selbst für dieses friedliche Miteinander, sie vermittelt Fachwissen auf hohem Niveau und wertebasiert. Gegründet 1975 von der Erzdiözese Singapur und unterstützt von der Regierung, wurde die Schule unter anderem mit Hilfe der deutschen Bischöfe aufgebaut.

Verschiedene Religionen empfangen am Freitag den Papst

Geistlicher Impuls in der Empfangshalle des College in Singapur

Lehrer wie Studierende gehörten am Catholic Junior College verschiedenen Religionsrichtungen an, erklärt mir die Lehrerin, aber alle teilten eine gemeinsame Basis. Beim Religionsunterricht für Katholiken seien auch andere Religionen willkommen und Werte spielten überall eine Rolle und schafften eine gemeinsame Basis: „Auch für Studenten, die nicht katholisch sind, haben wir die gleichen Werte, aber wir reflektieren mit ihnen darüber vielleicht in einem universelleren Sinn. Das ist sehr holistisch, sehr wertebasiert. Das spricht an und es spielt keine Rolle, ob du katholisch bist oder einer anderen Religion angehörst.“ Es werde auch zusammen Gottesdienst gefeiert, da werde eben Seite an Seite gebetet.

„Das ist sehr holistisch, sehr wertebasiert“

Auf der Bühne werden derweil alle Teile der Darbietung für den Papst nochmal eingeübt. Musik spielt auf. Junge Tänzer, darunter Kinder mit Behinderung, ziehen sanft Tücher durch die Luft und drehen sich in fließenden Bewegungen. Hinter ihnen hängt ein großes Schild: „Together in Unity and Hope“.

Inspiriert am Heiligen Geist, der verbindet

Studenten proben am 10. September 2024 im Innenhof die Ankunft des Papstes, der für Freitag erwartet wird

Der ,falsche' Papst

(vatican news – pr)