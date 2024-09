Papst an Jugend in Singapur: Aufruf zu Mut und Miteinander-Teilen

An diesem Freitag, dem 13. September, hat Papst Franziskus Fragen einiger jungen Menschen beim interreligiösen Treffen im Catholic Junior College in Singapur beantwortet. Er rief die Jugendlichen dazu auf, durch Mut, Dialog und Unterscheidung den Weg zur Einheit und Geschwisterlichkeit zu gehen.

Am letzten Morgen seines Besuchs in Singapur wandte sich Papst Franziskus im Catholic Junior College an eine junge, interreligiöse Gemeinschaft. In seiner freigehalten Rede - es waren Antworten auf Fragen einiger jungen Menschen - betonte das katholische Kirchenoberhaupt die zentrale Rolle der Jugend beim Aufbau einer friedlichen, geschwisterlichen Welt. Er würdigte die harmonische Vielfalt Singapurs und dankte sowohl den Religionsführern des Landes als auch Kardinal William Goh und Minister Edwin Tong für ihre Bemühungen um den interreligiösen Dialog.

Franziskus war sichtlich erfreut über die Versammlung junger Menschen aus einigen der religiösen Traditionen, die in Singapur vertreten sind, wo Moscheen, buddhistische Tempel und christliche Kirchen Seite an Seite zwischen den ikonischen Wolkenkratzern des Stadtstaates stehen. Als Zeichen dafür, dass er sich wohl fühlte, ließ Franziskus seine vorbereitete Rede ausfallen und forderte die Jugendlichen auf, Risiken einzugehen, auch wenn das bedeutet, Fehler zu machen. Aber er kehrte zum eigentlichen Thema des Besuchs zurück, um seine Hauptaussage über die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zu machen, anstatt auf der Rechtschaffenheit ihrer jeweiligen Überzeugungen zu bestehen. „Alle Religionen sind ein Weg, um zu Gott zu gelangen“, sagte er. „Sie sind wie verschiedene Sprachen, um dorthin zu gelangen. Aber Gott ist Gott für alle.“

Die Hiighlights der Begegnung in Singapur

Jugend mit Mut

Der Papst ermutigte die Jugendlichen, drei Tugenden zu pflegen: Mut, Miteinander-Teilen und Respekt. Der Mut, so betonte er, sei notwendig, um den Weg der Freundschaft und des Dialogs zu wählen. Raaj, einer der anwesenden Jugendlichen und Angehöriger der Hindu-Gemeinschaft, hatte berichtet, wie herausfordernd es sein kann, andere junge Menschen für diese Ideen zu begeistern. Papst Franziskus griff diese Bedenken auf und forderte die Jugendlichen auf, trotz aller Hindernisse an ihrem Engagement festzuhalten. Junge Menschen müssten Risiken eingehen, um vorwärts zu gehen. Man solle bereit sein, die eigene Komfortzone zu verlassen, ansonsten werde man „dick im Kopf“, weil man unbeweglich bleibe.

Menschliche Begegnungen fördern

Ein weiterer zentraler Punkt der Rede war das Miteinander-Teilen. Papst Franziskus verwies auf Preet, eine weitere Jugendliche und Mitglied der Sikh-Gemeinde, die betonte, wie wichtig es sei, menschliche Begegnungen zu fördern, um Vorurteile abzubauen. Der Papst warnte vor den negativen Auswirkungen der digitalen Welt, die oft zu Polarisierung führen kann, und appellierte an die Jugendlichen, persönliche Begegnungen zu suchen, um echte Freundschaften aufzubauen.

Schließlich hob der Papst die Bedeutung des Respekts hervor, die besonders im digitalen Zeitalter mit der wachsenden Bedeutung der künstlichen Intelligenz von Bedeutung ist. Nicole, eine weitere Rednerin, die Katholikin ist, hatte darauf hingewiesen, dass moderne Technologien nicht nur neue Möglichkeiten bieten, sondern auch Herausforderungen mit sich bringen. Franziskus forderte die Jugendlichen auf, sich gegen Mobbing einzusetzen und dabei immer die Würde des Menschen im Blick zu behalten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Zuvor hatte eine Tanzgruppe junger Menschen mit Behinderung auf der Bühne eine Darbietung gehalten.

Zum Abschluss ermutigte Papst Franziskus die Jugendlichen, weiterhin den Traum einer geschwisterlichen Welt zu verfolgen und die Werte ihrer jeweiligen religiösen Traditionen zu bewahren. Mit einem herzlichen Dank an alle Anwesenden und einem Aufruf, für ihn zu beten, verabschiedete er sich und bereitete sich auf die Rückreise nach Rom vor.

Nach der Ansprache des Papstes haben die Jugendlichen das folgende Gelöbnis aufgesagt und anschließend einen Moment des stillen Gebets gehalten:

„Wir, die künftige Generation, geloben, ein Leuchtfeuer der Einheit und der Hoffnung zu sein, indem wir die Zusammenarbeit und die Freundschaft fördern, die das harmonische Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens begünstigen.“

