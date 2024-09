Papst bei Messe in Singapur: Ohne Liebe sind wir nichts

Über die aufbauende Kraft der Liebe hat Papst Franziskus bei der Messe mit Zehntausenden Gläubigen an diesem Donnerstag in Singapur gesprochen. Es gebe ein noch größeres Wunder als alle von Menschenhand geschaffenen Bauwerke, und das seien „die Brüder und Schwestern, denen wir jeden Tag auf unserem Weg begegnen“, sagte der Papst in dem reichen Stadtstaat.

Lesen Sie auch 12/09/2024 Wortlaut: Predigt von Franziskus bei der Messe in Singapur Wir dokumentieren hier die Predigt, die Papst Franziskus am Donnerstag, den 12. September 2024 in Singapur gefeiert hat, in deutscher Übersetzung. Auf der Archivseite vatican.va, ...

Gudrun Sailer - Vatikanstadt

Die Eucharistiefeier fand im Nationalstadion statt, dessen 55.000 Plätze gefüllt waren. In einem gewaltigen Chor sangen – auf Englisch, Chinesisch, Tamil, Malayisch und Latein – hunderte Erwachsene und Kinder, nicht alle von ihnen katholisch. Die meisten Gläubigen trugen Kleidung in weißer oder gelber Farbe. Der Eindruck von gediegener Ordnung, der in Singapur allgegenwärtig ist, reichte tief in diese Feier hinein, und trotzdem fehlte es nicht an Schwung und Begeisterung der Menschen über den Papstbesuch. Franziskus führte den Vorsitz, am Altar zelebrierte Singapurs Erzbischof Kardinal William Goh. Anwesend waren auch Bischöfe aus Malaysia, Vietnam, Laos, Kambodscha, den Philippinen, Hongkong, Taiwan und Macau.

Hier zum Hören:

Kardinal Goh, Erzbischof von Singapur, mit Papst Franziskus

Singapurs Kirche sei so wie das Land selbst „reich an Gaben, lebendig, im Wachstum begriffen und in konstruktivem Dialog mit den verschiedenen anderen Konfessionen und Religionen, mit denen sie dieses wunderbare Land teilt“, würdigte der Papst die Ortskirche. In Erinnerung rufen wollte er inmitten dieser wohlhabenden Wolkenkratzer-Enklave im Südostasien, dass nicht Geld, Technik oder Ingenieurskunst am Ursprung alles Bleibenden stehe, sondern „die Liebe, die aufbaut“.

Bei der Gabenprozession

Das sei nicht naiv, sondern die Überzeugung der Kirche, fuhr der Papst fort: „Wenn es etwas Gutes gibt und es in dieser Welt bleibt, dann nur, weil in zahllosen und vielfältigen Umständen die Liebe über den Hass gesiegt hat, die Solidarität über die Gleichgültigkeit, die Großherzigkeit über den Egoismus.“ Hinter jedem noch so großartigen Werk stehe Liebe und gebe es daher auch „viele Geschichten der Liebe zu entdecken: von Männern und Frauen, die in einer Gemeinschaft miteinander verbunden sind, von Bürgern, die sich für ihr Land einsetzen, von Müttern und Vätern, die sich um ihre Familien sorgen, von Fachleuten und Arbeitern aller Art und jeden Grades, die sich rechtschaffen in ihren verschiedenen Rollen und Aufgaben einsetzen.“

Papst Franziskus im Rollstuhl hält inne vor der Marienstatue - gefeiert wurde das Fest Mariä Namen

Der Papst empfahl den Gläubigen, diese „Liebesgeschichten“ wahrnehmen zu lernen. Reichtum könne in dieser Hinsicht den Blick verstellen, „aber das Leben verweist uns letztlich zurück zu einer einzigen Tatsache: Ohne Liebe sind wir nichts.“ In den Augen Gottes sei „das schönste Gebäude, der wertvollste Schatz, die lohnendste Investition“ der Mensch: „geliebte Kinder desselben Vaters, die wir unsererseits gerufen sind, die Liebe weiterzugeben“, erklärte der Papst.

Heilige Messe im Nationalstadion Singapurs - durchs offene Dach in den Abendhimmel

In Singapur stehen die Gläubigen der christlichen Konfessionen, darunter 3,5 Prozent Katholiken, gesellschaftlich in hohem Ansehen, weil sie viele Hilfsprojekte betreiben, unter anderem für die Wanderarbeiter, die unter prekären Umständen inmitten des reichen Staatstaates leben. So erinnerte denn Kardinal Goh, der erste Kardinal Singapurs, in seiner Grußadresse am Ende der Messe daran, wie häufig Papst Franziskus „im Namen der Stimmlosen, der Flüchtlinge und der Opfer von Krieg und Migration gesprochen“ habe. „Wir werden daran erinnert, dass wir berufen sind, eine Kirche der Armen und eine Kirche für die Armen zu sein“, so der Kardinal.

Singapur ist die letzte Station auf der Vierländerreise von Papst Franziskus. Er hatte sie in Indonesien begonnen und in Papua-Neuguinea sowie Osttimor fortgesetzt. Am Freitagabend wird Franziskus nach zwölf Tagen zurück in Rom erwartet.

(vatican news – gs)