Singapur: Papst und Präsident betonen Harmonie und Nachhaltigkeit

Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Singapur hat Papst Franziskus vor politischen und zivilen Autoritäten die Bedeutung von Inklusivität, menschlicher Geschwisterlichkeit und ökologischer Verantwortung betont. Präsident Tharman Shanmugaratnam hob Singapurs multikulturelle Harmonie und den globalen Einsatz für Nachhaltigkeit hervor.

Lesen Sie auch 12/09/2024 Im Wortlaut: Der Papst bei der Begegnung mit den Autoritäten Wir dokumentieren hier die Ansprache, die Papst Franziskus am Donnerstag, den 12. September 2024 in Singapur bei der Begegnung mit den Autoritäten, den Vertretern der ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Es war die erste offizielle Rede von Papst Franziskus in Singapur. Zusammen mit dem Präsident Tharman Shanmugaratnam hob das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Ansprache während seiner Staatsvisite in den multireligiösen Stadt- und Inselstaat die Bedeutung von gesellschaftlicher Harmonie und ökologischer Verantwortung hervor. Eine neue Orchideenart wurde zu Ehren des Papstes enthüllt.

Zum Nachhören - was der Papst sagte

Papst Franziskus wurde an diesem Donnerstag in Singapur von Präsident Tharman Shanmugaratnam zunächst im Parlamentsgebäude feierlich empfangen, gefolgt von einem persönlichen Gespräch. Anschließend hielt der Papst im Theater der National University of Singapore eine Rede vor etwa 1.000 Teilnehmern, darunter politische und zivile Vertreter sowie das diplomatische Korps.

Der Papst in Singapurs Parlament

Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit

In seiner Rede erinnerte Papst Franziskus an die wirtschaftliche Blüte Singapurs, die mit einem tiefen sozialen Verantwortungsbewusstsein einhergehe: „Singapur hat nicht nur zu wirtschaftlicher Blüte gefunden, sondern auch eine Gesellschaft aufgebaut, in der soziale Gerechtigkeit und das Gemeinwohl einen hohen Stellenwert haben.“ Er betonte die Gefahr einer übermäßigen Leistungsorientierung, die zur Ausgrenzung der Schwächsten führen könne: „Ich lobe die Bemühungen zur Unterstützung der Älteren und der Gastarbeiter, die so viel zum Aufbau der Gesellschaft beigetragen haben.“

Der Papst und der Präsident

Papst Franziskus lobte die Harmonie zwischen den verschiedenen Ethnien, Religionen und Kulturen Singapurs als „Mosaik“, das durch einen offenen Dialog gestärkt werde: „Diese positive Inklusivität ist das Ergebnis eines respektvollen und fruchtbaren Dialogs.“

Rolle der religiösen Gemeinschaften

Präsident Tharman hob in seiner Begrüßungsrede die Rolle der religiösen Gemeinschaften in Singapur hervor und lobte die katholische Kirche für ihre Beiträge in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen: „Unsere ältesten katholischen Schulen, die St. Joseph’s Institution und das Convent of the Holy Infant Jesus, haben Generationen von Singapurern inspiriert und geprägt.“ Er betonte die Wichtigkeit der multikulturellen Harmonie: „Unsere ethnische und religiöse Vielfalt ist ein zentraler Pfeiler unserer nationalen Identität.“

Die Ansprache im Theatersaal der Universität in Singapur

Ein weiteres Hauptthema der Reden war die ökologische Nachhaltigkeit. Papst Franziskus würdigte Singapurs Engagement im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und rief zur globalen Verantwortung auf: „Ihr einzigartiger Standort verschafft Ihnen Zugang zu Ressourcen, die zu Innovationen führen können, welche dem Wohl unseres gemeinsamen Hauses zugutekommen.“ Tharman unterstrich Singapurs Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeit, die seit der Unabhängigkeit ein zentrales Thema sei: „Unser Singapore Green Plan 2030 ist ein umfassender Leitfaden für die Bewältigung der Klimakrise.“

Mit einer symbolischen Geste wurde nach der Veranstaltung eine Orchideenzüchtung enthüllt, die zu Ehren von Papst Franziskus benannt wurde.

Papst Franziskus hat anschliessend einen privaten Besuch bei eheamaligen Premierminister Lee Hsien Loong im St. Francis Xavier Retreat Centre abgestattet.

(vatican news)