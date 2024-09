Papež je v Lucemburku – během letu převzal dopisy od migrantů a poděkoval novinářům

Ve čtvrtek 26. září ráno začala 46. apoštolská cesta, která papeže zavede do dvou evropských zemí, Lucemburska a Belgie.

Vatican News

Třináct dní po návratu z návštěvy Dálného východu zamířil František na 46. zahraniční cestu svého pontifikátu do Lucemburska a Belgie. Letadlo A321 společnosti ITA Airways s papežovým doprovodem a 64 novináři na palubě vzlétlo z Říma v 8.29 a na mezinárodním letišti Luxembourg-Findel přistálo několik minut před desátou hodinou dopoledne. Františka přivítal lucemburský velkovévoda Henri s chotí a lucemburský premiér.

Velkovévoda Henri s chotí a lucemburský premiér vítají papeže Františka

Společně se pak zúčastnili uvítacího ceremoniálu, při němž v hangáru před Salonem cti zazněly hymny. Před odjezdem z letiště se papež pozdravil a prohodil několik slov s asi stovkou mladých lidí přítomných na ceremoniálu.

Přivítání na letišti v Lucemburku

Program dne

Po příletu do Lucemburska papeže dopoledne čekají institucionální setkání s velkovévodou, premiérem a civilními a diplomatickými představiteli, odpoledne pak v katedrále Notre Dame promluví k místní katolické komunitě. Krátce po 18. hodině následuje odlet a přílet do Belgie, kde František zůstane až do neděle.

Papež s mladými lidmi na letišti

Pozdrav novinářů během letu

Během letu z Říma do Lucemburska papež František osobně pozdravil asi 60 reportérů, zpravodajů, kameramanů a fotografů, kteří ho doprovázeli na jeho 46. mezinárodní apoštolské cestě: „Děkuji vám za tuto společnost. Děkuji vám za vaši službu, jsem vám k dispozici“. Mezi mnoha jinými dary od novinářů dostal papež tašku s několika dopisy od migrantů z Kanárských ostrovů, kteří vyprávějí o tom, jak se vydali na útěk ze své vlasti a přistáli v Evropě.