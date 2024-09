Papežova návštěva Belgie bude příležitostí k 'naslouchání a setkání'

P. Tommy Scholtes SJ, mluvčí belgické biskupské konference, říká, že nadcházející návštěva papeže v zemi bude pro něj příležitostí k "dialogu, naslouchání a odpovědím".

Joseph Tulloch - Vatican News, Brusel



Dnes večer, ve čtvrtek 26. září, přistane papež František v Belgii a zahájí čtyřdenní návštěvu země.



Jedná se o krátkou zastávku v srdci Evropy, která kontrastuje s papežovou nedávnou dvoutýdenní cestou po jihovýchodní Asii a Oceánii.



Proč tedy papež přijíždí do Belgie a jak se na návštěvu připravuje místní církev? Vatican News hovořilo s P. Tommym Scholtesem, SJ, francouzským mluvčím Belgické biskupské konference.



Vatican News: Jaká jsou vaše očekávání a naděje ohledně papežovy návštěvy?



Otec Scholtes: Očekávám, že to bude radostný okamžik, okamžik upevnění, okamžik povzbuzení. Bude to okamžik setkání v tom smyslu, že papeže osloví mnoho lidí, promluví i jiní lidé než on, budou tam také církevní představitelé, král, rektoři Louvain a Leuven. S papežem bude hovořit mnoho lidí a myslím, že je velmi důležité, aby cítili, že je především pastýřem, někým, kdo chce vést dialog, naslouchat a pak také umět těmto lidem v každé z těchto různých situací odpovědět.



Vatican News: V porovnání s jinými zeměmi, které papež v poslední době navštívil, je Belgie poměrně sekularizovaná. Jakou roli má v takovém kontextu papežská návštěva?



Otec Scholtes: Je pravda, že Belgie je sekularizovaná země; katolicismus je zde pouze jedním z přítomných náboženství. Nedá se říci, že by Belgie měla silnou katolickou identitu, i když má velkou katolickou historii. Bohužel sexuální zneužívání církev velmi oslabilo, což chápu, protože v této oblasti došlo k mnoha skandálům, a to si musíme uvědomit. Papež si udělá čas na setkání s oběťmi.



Myslím, že to, na co nejvíce čekám, je, řekl bych, závan ducha, povzbuzení - samozřejmě především ze strany papeže, ale také ze strany všech církví a všech křesťanů v Belgii - k životu podle evangelia nejen slovy, ale také skutky. I když je církev méně silná, je to možná také lekce pokory. Největším nebezpečím pro církev je, jak řekl sám papež František, když byl v Maroku, ne být v menšině, ale spíše být bezvýznamní. Pro nás v Belgii je dnes nejdůležitější, aby nám papež připomněl význam církve v sekulární společnosti.



Vatican News: Jsme zde v Collège Saint-Michel, kde se papež v sobotu setká s vámi a vašimi jezuitskými spolubratry. Co pro jezuitskou komunitu znamená tak důvěrné setkání s hlavou celosvětové církve?



Otec Scholtes: Myslím, že to bude velmi emotivní chvíle. My v komunitě cítíme, že je to něco velmi důležitého a také trochu tajemného. Papež bude uvolněný a my ho budeme žádat o radu, o cokoli, co nám bude chtít říct. Řekl bych, že to bude srdečný rozhovor, nejen oficiální projev, o čemkoli, co bude chtít říct jezuitům, kteří se angažují ve městě, které je kosmopolitní, je hlavním městem Evropy, hlavním městem NATO a městem, kde je také velmi přítomná muslimská komunita.



Myslím, že budeme hovořit také o povoláních k řeholnímu životu a o obtížích, které mají mladí lidé při přijímání a o obtížích, které mají mladí lidé při plném angažmá, a to i v Tovaryšstvu Ježíšově. Budeme mluvit o jeho osobním životě a o tom, jak nás povzbuzuje k tomu, abychom žili náš každodenní život, nejen naše oficiální nebo veřejné aktivity, ale také náš život modlitby. Určitě nám může dát několik velmi dobrých rad a skutečnost, že nám je říká osobně, se ještě více dotkne našich srdcí.