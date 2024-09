Lucembursko: Dva papežové, jeden otec, jeden syn

Sedmnáctiletý David Jeck je jedním ze čtyř nosičů, kteří ve čtvrtek 26. září přinesou papeži Františkovi v lucemburské katedrále sochu Panny Marie, Těšitelky zarmoucených. Jeho otec Marc Jeck ministroval při mši sloužené s Janem Pavlem II. během první papežské návštěvy Lucemburska v roce 1985.

Gudrun Sailer – korespondentka v Lucembursku

„To byl tehdy pro mě jako dvanáctiletého kluka samozřejmě absolutní vrchol: mohli jsme se s naší farností zúčastnit velké bohoslužby pod širým nebem,“ říká Marc Jeck. Něco takového se ve velkovévodství nikdy předtím nekonalo: mše pod širým nebem s 60 000 věřícími. Bylo to v den Nanebevstoupení Páně roku 1985, nádherný den, v očekávání polského papeže, jehož dvoudenní návštěva naplnila celé Lucembursko hrdostí. „Byl to velmi dlouhý obřad. Bylo velké horko. Strašně jsme se potili, ale byl to nádherný zážitek.“

Otec a syn Jeckovi v lucemburské katedrále

A to i přesto, že několik týdnů předtím, na Velký pátek, vyhořela jedna z krásných štíhlých věží lucemburské katedrály. Šok to byl tehdy velký: požár střechy biskupského kostela těsně před první návštěvou papeže v této zemi. Ale v roce 1985 se žádné konspirační historky nešířily, říká Marc Jeck. „Tehdy došlo k velkým škodám a nevědělo se přesně, zda katedrálu bude možné po požáru vůbec používat. Ale to se vyřešilo a během několika týdnů byla katedrála připravena přijmout papeže.“

Katolický novinář má na tuto papežskou mši vzpomínky a mnoho fotografií. O obojí se podělil se svým synem. Sedmnáctiletý David Jeck má totiž při nadcházející druhé návštěvě papeže v Lucembursku doslova hlavní roli: je jedním ze čtyř mladých lidí, kteří tento čtvrtek ponesou k oltáři v lucemburské katedrále sochu „Těšitelky zarmoucených“, která je zde uchovávána a před kterou usedne papež František.

Patronka Lucemburska

„Je to pro mě velká čest,“ říká David. „Protože jsem vyrostl tady ve městě a mezi Pannou Marií a mnou bylo přímé spojení. A stát dnes tak blízko ní je něco výjimečného.“

David je ministrantem v lucemburské katedrále od svých devíti let. Jeho dědeček - tchán Marca Jecka - je zde stálým jáhnem, jedním z prvních v Lucembursku. A o tom, že katolická církev ve velkovévodství měla vždycky co nabídnout, svědčí i detail, že při návštěvě Jana Pavla II. v roce 1985 sloužili u oltáře nejen ministranti, ale i ministrantky. „Mám sestru-dvojče, která tam byla také,“ vzpomíná Marc Jeck, „a já jsem na ni trochu žárlil, protože ona směla nést zvláštní prapor a já ne.“

David Jeck se sochou Panny Marie Těšitelky zarmoucených

Tentokrát je papežova návštěva zaměřena na Těšitelku zarmoucených: Dvě mladé ženy a dva mladí muži představí papeži tuto nádherně oblečenou sochu. František chce sochu Matky Boží, která je v Lucembursku velmi uctívána, poctít zlatou růží a zahájit 400. výročí pouti jí zasvěcené, takzvaný Mariin oktáv.