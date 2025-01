Tình hình nhân đạo tại Liban vẫn nghiêm trọng khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực

Mối lo ngại gia tăng tại Liban khi lệnh đình chiến với Israel hết hạn vào ngày 26/1. Israel tuyên bố sẽ gia hạn sự hiện diện của quân đội tại miền nam nước này. Bà Francesca Lazzari thuộc tổ chức Avsi cho biết: “Không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra, và hơn 100.000 người hiện không còn nhà cửa để trở về”.

Vatican News

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, được ký ngày 27/11 năm ngoái, chính thức hết hạn vào ngày 26/1. Tại Liban, mối lo ngại về khả năng tái diễn xung đột ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi Tel Aviv tuyên bố ý định kéo dài sự hiện diện của quân đội Israel tại các khu vực miền nam nước này thêm 30 ngày.

Trong một tuyên bố chính thức, Hezbollah đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ sự gia hạn nào, cho rằng điều này là “một vi phạm trắng trợn thỏa thuận và chủ quyền của Liban”. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban thông báo về các căng thẳng tại miền nam, nơi quân đội Israel (IDF) đã nổ súng vào những người dân tản cư đang cố gắng trở về quê hương của mình. Hiện đã có ba người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Cuối tuần qua, quân đội Israel đã cảnh báo người dân Liban tránh xa các khu vực có quân đội Israel đang đóng quân.

Tương lai bất định

Bà Francesca Lazzari, đại diện tổ chức phi chí phủ AVSI tại Liban, chia sẻ qua cuộc trò chuyện với Vatican News rằng: “Thật không may, căng thẳng vẫn đang leo thang, quân đội Israel vẫn hiện diện dày đặc tại miền nam, cùng với đó là các cuộc tấn công dữ dội, đặc biệt ở các khu vực biên giới. Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra”.

Bà cũng nhấn mạnh rằng điều này xảy ra “trong bối cảnh tình hình khủng hoảng nhân đạo vẫn đang rất nghiêm trọng”. Hầu hết những người tản cư đã trở về nhà, nhưng vẫn còn hơn 100.000 người không có nơi ở vì nhà cửa đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, một số người đang sống tại các làng mạc ở miền nam nhưng không thể trở về nhà do bị quân đội Israel ngăn chặn.

Về giáo dục - xã hội

Giáo dục cũng là một yếu tố quan trọng để đưa cuộc sống của trẻ em trở lại bình thường. Những năm gần đây, các năm học đã nhiều lần bị gián đoạn hoặc không thể bắt đầu. Nhiều trường học vẫn đóng cửa vì lý do an ninh hoặc do bị phá hủy trong các cuộc không kích. Đặc biệt tại miền nam, hơn 20.000 trẻ em đã không đến trường trong hơn một năm qua. Trong một số trường hợp, các lớp học trực tuyến đã được tổ chức, nhưng gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng. Nhiều gia đình không thể cung cấp cho con em mình các thiết bị công nghệ cần thiết, trong khi kết nối internet lại rất yếu.