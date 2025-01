TGM Chicago tiếp tục lên tiếng bảo vệ người nhập cư

Đức Hồng Y Blase Cupich, Tổng Giám Mục Chicago lo ngại về khả năng trục xuất hàng loạt nhắm vào những người không có giấy tờ ở khu vực Chicago, và tái khẳng định dấn thân của Giáo hội Công giáo đối với nhân phẩm, công lý và quyền của người di cư và người xin tị nạn.

Vatican News

Tổng thống Donald Trump cam kết hành động mạnh mẽ đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Chicago được coi là khu vực “thánh địa” hạn chế sự hợp tác với các viên chức di trú liên bang.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào Chúa nhật tại Thành phố Mexico, nơi đang thực hiện cuộc hành hương, Đức Hồng Y chúc chính quyền mới thành công trong việc thúc đẩy công ích. Tuy nhiên, ngài lên án các phúc trình đang được lan truyền về khả năng trục xuất hàng loạt nhắm vào khu vực này và cho biết những hành động như vậy sẽ phản bội di sản nhập cư của thành phố.

Đức Hồng Y chỉ ra như nhiều nơi khác của Hoa Kỳ, ở Chicago, sự năng động và đa dạng của nhiều thế hệ người nhập cư. Ngài nói: “Cộng đoàn Công giáo sát cánh cùng người dân Chicago trong việc lên tiếng bảo vệ quyền của người nhập cư và người xin tị nạn. Như thế, nếu các phúc trình là đúng, chúng ta sẽ phản đối bất kỳ kế hoạch nào bao gồm việc trục xuất hàng loạt công dân Hoa Kỳ có cha mẹ không có giấy tờ”.

Đức Hồng Y Cupich nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa việc thực thi luật nhập cư hợp pháp với việc bảo vệ nhân phẩm và quyền con người, đồng thời lưu ý: “Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh cho cộng đồng của chúng ta. Tội phạm do những người nhập cư lâu năm hoặc công dân thực hiện không thể chấp nhận”. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội “ủng hộ mạnh mẽ luật địa phương và bang để bảo vệ quyền của những người nhập cư ở Illinois”.

Lên tiếng phản đối mạnh mẽ các phúc trình về việc trục xuất liên quan đến trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có cha mẹ không có giấy tờ, ngài nói đây sẽ là hành vi xúc phạm đến các quyền cơ bản của con người và là sự tấn công vào sự hợp nhất gia đình.

Tổng Giám Mục Chicago khẳng định dấn thân của Giáo hội Công giáo trong việc bảo vệ các không gian thánh thiêng khỏi các hoạt động thực thi luật nhập cư. Kêu gọi lương tâm của mọi người, ngài viết: “Đối với các thành viên của cộng đồng tôn giáo, đe dọa trục xuất hàng loạt cũng khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi: ‘Chúa đang nói gì với chúng ta vào thời điểm này?’”

Tuyên bố của Đức Hồng Y Cupich kết thúc bằng lời kêu gọi đối thoại và tìm ra các giải pháp tôn trọng cả pháp quyền và phẩm giá của mỗi người: “Những người có đức tin được kêu gọi lên tiếng cho quyền của người khác và nhắc nhở xã hội về nghĩa vụ chăm sóc những người gặp khó khăn. Nếu việc trục xuất hàng loạt không phân biệt sẽ được thực hiện như được nói đến, thì sẽ là sự xúc phạm đến phẩm giá của tất cả mọi người và cộng đồng, đồng thời phủ nhận di sản về ý nghĩa của việc trở thành người Mỹ”.