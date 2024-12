THẾ GIỚI

Hơn 15.000 người chết vì an tử ở Canada trong năm 2023

Trong năm 2023, ở Canada, luật cho phép trợ tử hay làm cho chết êm dịu, theo yêu cầu của bệnh nhân nan y hoặc vì những lý do khác, đã làm tăng số người chết. Đã có hơn 15.000 người chết vì an tử, tăng 16% so với năm trước.

Vatican News Ngày 17/3/2021, Thượng viện Canada đã phê duyệt Dự luật C-7, mở rộng điều kiện cho việc "Hỗ trợ y tế cho người sắp chết". Luật đã loại bỏ điều kiện rằng một người muốn được hỗ trợ chết phải đứng trước một cái chết "có thể nhận thấy được một cách hợp lý", và cũng cho phép một người bị bệnh tâm thần, như điều kiện cơ bản duy nhất, được trợ tử. Dịp đó, Hội đồng Giám mục Canada đã lên tiếng phản đối, khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề an tử và trợ tử: "Lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng. An tử và trợ tử tạo thành tội cố ý giết người, vi phạm điều răn của Chúa; chúng làm xói mòn phẩm giá chung của chúng ta bằng cách không nhìn thấy, không chấp nhận và đồng hành với những người đang đau khổ và hấp hối". Theo phúc trình thường niên lần thứ năm của Bộ Y tế Canada, được công bố ngày 11/12 vừa qua, trong năm 2023, cứ 20 người chết tại Canada, thì có một người chết vì trợ tử. Tổng cộng có 15.343 người chết vì an tử, tăng 15,8%. Hơn một nửa số người được trợ tử trên 75 tuổi, và bệnh ung thư thường là lý do thông thường nhất trong vấn đề này. Ngoài ra, có các bệnh khác, như tiểu đường, sức khỏe quá yếu và đau mãn tính. Bộ trưởng y tế Canada, ông Mark Holland, bày tỏ "hài lòng" trong việc công bố dữ liệu, vì theo ông, nó cho thấy một cái nhìn bao quát về vấn đề trợ giúp y tế cho những người gần chết tại đất nước này. Tuy nhiên, một báo cáo vào tháng 11 vừa qua đã gây ngạc nhiên, vì cho thấy hàng trăm vụ vi phạm luật quốc gia về an tử. Tình trạng này xảy ra từ lâu nhưng không có vụ nào được trình báo với chính quyền. Trong khi đó, những người ủng hộ trợ tử thì thúc đẩy chính phủ nới rộng luật an tử dành cho những người bị bệnh tâm thần. Nhưng đầu năm nay chính phủ tạm ngưng để hệ thống y tế quốc gia "có thời gian nhiều hơn" để chuẩn bị cho việc nới rộng này.