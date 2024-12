Giáo hội Công giáo yêu cầu Liên minh châu Âu hành động chống thù hận Kitô giáo

Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu gọi tắt là COMECE, yêu cầu các tổ chức cộng đồng bổ nhiệm một điều phối viên cho cuộc chiến chống thù hận Kitô giáo, như cách người Do Thái và Hồi giáo đã làm.

Vatican News

Phát biểu tại một sự kiện tuần trước, cố vấn của các Hội đồng Giám mục, Alessandro Calcagno đã bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi cho rằng đã đến lúc thực hiện bước này, không thảo luận về tính đặc thù của cộng đồng Do Thái và Hồi giáo, vốn đã có những điều phối viên tương ứng. Đây không phải là vấn đề về nạn nhân mà là về quyền tiếp cận bình đẳng với các công cụ bảo vệ”.

Theo ông, kiến nghị này được đưa ra liên quan đến việc cho rằng các quy định chống phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo không được coi là chủ yếu liên quan đến các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Calcagno giải thích: “Cần phải phá vỡ kiểu suy nghĩ ‘đa số so với thiểu số’ vốn củng cố cách tiếp cận của một số chủ thể và lãnh đạo chính trị”.

Việc bổ nhiệm này là một trong những ưu tiên mà ông Calcagno, thay mặt các Giám mục châu Âu đưa ra liên quan đến việc thực thi quyền tự do tôn giáo ở châu Âu, trong đó có việc “phải đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả chiều kích của quyền cơ bản này”.

Theo ông Alessandro Calcagno, tự do tôn giáo thường được trình bày như một quyền “có vấn đề” và chiều kích tập thể của quyền này bị bỏ qua so với chiều kích cá nhân. Sự khoan dung không thể thay thế cho việc bảo vệ quyền cơ bản về tự do tôn giáo. Mặt khác, nhu cầu hội nhập tốt hơn việc bảo vệ tự do tôn giáo vào các chính sách của châu Âu đã được nhấn mạnh, đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ các nơi thờ phượng và dữ liệu cá nhân có tính chất tôn giáo.

Hơn nữa, đại diện của các Giám mục châu Âu đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hiểu biết về tôn giáo “để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo”.