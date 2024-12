Giám mục LoiKaw của Myanmar cám ơn Đức Thánh Cha vì không ngừng kêu gọi cầu nguyện cho đất nước

Đức cha Celso Ba Shwe, Giám mục LoiKaw của Myanmar bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì lời kêu gọi không ngừng cho quê hương. Ngài nói: “Tiếng nói kiên định của Đức Thánh Cha làm cho thế giới nhận ra tình hình đất nước, điều này mang lại niềm hy vọng lớn lao”.

Vatican News

Giáo phận LoiKaw là nơi có số tín hữu nhiều nhất tại Myanmar, nhưng do xung đột, tháng 11/2023, Đức cha Celso đã phải để lại nhà thờ để cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân di cư, sống rải rác trong 200 trại tị nạn ở vùng sâu vùng xa. Còn ngôi thánh đường hiện vẫn bị lực lượng vũ trang chiếm đóng, khu vực nhà dân thì không an toàn nữa do bom mìn.

Đức cha nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý: “Chúng tôi rất biết ơn sự nâng đỡ và cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Tiếng nói kiên định của ngài làm cho thế giới nhận ra tình hình đất nước, điều này mang lại niềm hy vọng lớn lao”.

Thực tế, theo ngài, hàng tuần trong buổi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha luôn nhắc đến Myanmar, đó là nguồn khích lệ mạnh mẽ cho tất cả người dân.

Khi được hỏi điều gì cần thiết nhất, Đức cha Celso cho biết quan tâm cấp bách nhất hiện nay là an ninh lương thực. Tình hình hiện tại khiến việc vận chuyển thực phẩm và thuốc men đến các khu vực phải di dời gần như không thể. Lũ lụt trong ba tháng qua đã phá hủy cánh đồng lúa và hoa màu, khiến nhiều người không có đủ lương thực. Hậu quả là, nhiều người di dời trong nước đang phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm cơ bản nghiêm trọng.

Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng biện pháp cụ thể để ngăn chặn chiến tranh ở Myanmar và ủng hộ một cuộc đối thoại ý nghĩa có thể dẫn đến hoà bình và hoà giải.

Theo dữ liệu gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột đã làm cho 5.350 thường dân thiệt mạng, hơn 3,3 triệu người di dời, và hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ, chủ yếu do bạo lực quân sự.