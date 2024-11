1.000 ngày chiến tranh ở Ucraina, hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người di tản

Một tòa nhà ở Ucraina trúng bom đạn của Nga (AFP or licensors)

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ucraina, hàng trăm ngàn người được cho là đã thiệt mạng, trong khi gần 11 triệu người phải di dời. Theo thông tin được kiểm chứng bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (Unicef), đã có ít nhất 2.406 trẻ em thương vong, trong đó có 659 em thiệt mạng và 1.747 em bị thương; trung bình mỗi tuần có 16 em thiệt mạng hay bị thương.

Vatican News

Con số thống kê không chắc chắn bởi vì nhiều số liệu bị cố tình che giấu, vì chiến tranh diễn ra bằng cả thông tin lẫn vũ khí.

Số nạn nhân

Về số nạn nhân, vào tháng 9, The Wall Street Journal, trích dẫn các nguồn tin tình báo, đã viết rằng kể từ ngày 24/2/2022, khoảng một triệu người đã chết, cả người Ucraina và người Nga. Hầu hết trong số đó là binh lính của cả hai bên, tiếp theo là thường dân Ucraina. Cùng tháng đó, BBC và trang web độc lập Mediazona ước tính có 70.000 binh lính Nga đã chết ở Ucraina, trong đó 20% là lính tình nguyện.

Khoảng 6,7 triệu người Ucraina đã chạy trốn khỏi đất nước, trong khi khoảng 4 triệu người phải di tản nội địa.

Cơ sở hạ tầng bị phá hủy

Cơ sở hạ tầng bị phá hủy khi tên lửa đã nhắm vào 3.798 trường học, phá hủy 356 trường trong số đó.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra, 1.619 cơ sở y tế đã bị hư hại và 214 cơ sở bị xóa sổ, trong đó các cơ sở ở Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Kyiv, Kherson và Zaporizhzhia là những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Kinh tế suy thoái

Tất cả những điều này đều tác động đến nền kinh tế của Ucraina, vốn trước đây dựa trên nông nghiệp. Cho đến vài năm trước, nước này được coi là “vựa lúa mì của thế giới”, xuất khẩu 20% lúa mì và 45% dầu hướng dương của thế giới. Do các cuộc tấn công vào các cảng ở Biển Đen, Ucraina gần như mất toàn bộ sức mạnh thương mại của mình. Nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, lạm phát lên đến 8,6% do giá lương thực tăng, chi phí sản xuất tăng và áp lực liên tục từ việc tiền tệ bị phá giá. Mặc dù dân số Ucraina đang giảm, tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 10 vẫn ở mức trên 15% và chỉ số nghèo đói vẫn ở mức 20%. Doanh thu ngân sách nhà nước ở Ucraina đã được sử dụng để tài trợ cho quốc phòng. Trong khi đó, chi phí dân sự đã được hỗ trợ bởi viện trợ bên ngoài.

Các nạn nhân trẻ em

Trong số các nạn nhân của chiến tranh, hàng triệu trẻ em Ucraina tiếp tục bị đảo lộn cuộc sống do các cuộc tấn công đang diễn ra. Đặc biệt, trẻ em ở vùng Donbass ở phía đông Ucraina đã phải sống cảnh chiến tranh hơn 10 năm.

Trong một thông cáo ngày 18/11, bà Catherine Russell, tổng giám đốc Unicef tuyên bố: “Gánh nặng đối với trẻ em thật kinh khủng và không thể chấp nhận được. Trẻ em đã bị giết trên giường, trong bệnh viện và trên sân chơi, khiến các gia đình bị tàn phá bởi sự mất mát của tuổi thơ hoặc những vết thương làm thay đổi cuộc đời”. Bà cũng nói thêm: “Hàng triệu trẻ em thường xuyên phải sống trong nỗi sợ hãi, nhiều em phải sống khoảng 6 giờ mỗi ngày trong ngục tối dưới còi báo động không kích. Nếu không có sự hỗ trợ nhiều hơn và liên tục cho trẻ em, những vết sẹo tâm lý của cuộc chiến này sẽ để lại hậu quả cho nhiều thế hệ”.

Do đó, bà Russell nói: “Trẻ em Ucraina phải được bảo vệ khỏi nỗi kinh hoàng kéo dài của cuộc chiến này. Thế giới không thể im lặng khi các em phải chịu đau khổ”. (SIR 18/11/2024)