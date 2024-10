Israel chuẩn bị cho các cuộc hành hương Năm Thánh

Tại một sự kiện do Văn phòng Du lịch Quốc gia Israel tổ chức vào ngày 21/10 vừa qua, ở Roma, ông Dani Shahar, Tổng Giám đốc Du lịch cho biết, Israel đang chuẩn bị chào đón khách hành hương đến dịp Năm Thánh, và đảm bảo “năm tới sẽ là một năm của hoà bình”.

Trong những ngày gần đây, ông Dani Shahar đã đến Roma để tham dự sự kiện do Văn phòng Du lịch Quốc gia Israel tổ chức. Trong dịp này, ông trình bày các sáng kiến được thực hiện để chào đón khách du lịch và các tín hữu hành hương nhân Năm Thánh 2025, và do đó tái khởi động ngành du lịch đang bị thử thách do xung đột nổ ra sau ngày 7/10/2023.

Ông Dani Shahar nói: “Chúng tôi là một đất nước không chỉ phong phú về lịch sử, nhưng còn về tâm linh. Vì thế, Năm Thánh sẽ là một cơ hội đặc biệt để tái khẳng định mối liên hệ lịch sử giữa Ý và Israel”.

Trong thời gian lưu lại Roma, Tổng Giám đốc Du lịch Israel còn có cuộc gặp gỡ với Bộ Loan báo Tin Mừng. Dự kiến ông sẽ có các cuộc gặp gỡ khác tại Giêrusalem với Đức Thượng Phụ Latinh, và Bề trên Dòng Phanxicô để thúc đẩy một số hành trình Năm Thánh.

Liên quan đến kinh tế, Du lịch là một trong ba bộ quan trọng nhất của Israel. Con số kỷ lục 5 triệu khách du lịch được ghi nhận vào năm 2019, ngày nay chỉ còn là ký ức. Và chắc chắn không phải những chuyến du lịch và những cuộc hành hương của những nhóm nhỏ mang tính “liên đới” có thể làm cải thiện tình hình.

Ông Shahar nói: “Chúng tôi tin tưởng sẽ sớm quay trở lại những con số đó. Chúng tôi tin tưởng vào sự phục hồi tiếp theo và chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất có thể để đảm bảo điều đó. Năm tới sẽ là một năm hòa bình”.

Hiện chính phủ Israel đang gia tăng các hoạt động chuẩn bị chào đón khách hành hương, như làm mới cơ sở hạ tầng ở các điểm hành hương: Giêrusalem, Nazareth và Tiberia.

Sự lạc quan về sự trở lại của khách hành hương cũng được chia sẻ bởi tân đại sứ của Israel cạnh Tòa Thánh. Ông Yaron Sidema cho rằng, ngoài Năm Thánh, một kỷ niệm khác: “Năm 2025, kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn “Nostra Aetate” (1965), về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Có nhiều cơ hội để Israel và Toà Thánh cùng làm điều gì đó và triển vọng của chúng ta là trời cao”.

Ông nói thêm: “Israel là một đất nước nơi nhiều người có thể tìm thấy cội nguồn của mình và là nơi họ có thể tận hưởng một góc nhìn độc đáo về đa nguyên văn hóa”.