Chủ tịch HĐGM Haiti: Chúng tôi đã kiệt sức, nhà nước phải giúp chúng tôi

Đức Tổng Giám Mục Max Leroy Mésidor của thủ đô Port-au-Prince, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, nói trong sứ điệp chia sẻ với các nạn nhân của vụ thảm sát ngày 03/10 vừa qua, ở Pont Sondé: “Người dân đã kiệt sức, nhà nước phải giúp chúng tôi”.

Vatican News

Vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng ngày 03/10 do các thành viên của nhóm vũ trang Gran grif de Savien thực hiện, đã làm ít nhất 70 người thiệt mạng, trong đó có 10 phụ nữ và 3 trẻ em. Ngoài sát hại, những kẻ tấn công còn đốt 45 ngôi nhà, làm cho hơn 6.000 người đã chạy trốn. Mặc dù các băng đảng đã thông báo về cuộc tấn công bạo lực, nhưng không có hành động nào được thực hiện để ngăn chặn.

“Đất nước bị bệnh hoàn toàn. Nhưng tình hình ở phía tây và ở Artibonite, là những nơi tồi tệ nhất”, Đức Tổng Giám Mục Mésidor nói và cho rằng có một âm mưu muốn phá hủy hai khu vực này. Bởi vì thực tế, hai nơi này đã bị lãng quên trong hai năm qua, không có sự hiện diện của cảnh sát. Điều tương tự cũng xảy ra với thành phố Liancourt. Hai khu vực nơi cuộc sống từng sôi động giờ đây bị tràn ngập bởi sự tuyệt vọng.

Trong những năm gần đây, khu vực Artibonite, phía tây đất nước, bị chìm trong bạo lực băng đảng với dân thường ở giữa các làn đạn. Theo Văn phòng Tổng hợp Liên Hiệp Quốc tại Haiti (BINUH), từ tháng 4 đến 6/2024, các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 76 người, trong đó có cả trẻ em.

Artibonite được coi là vựa lúa của Haiti. Sự bất ổn mạnh mẽ trong khu vực đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng lương thực, làm tình hình an ninh càng căng thẳng ở một đất nước dường như không thể có được hòa bình.

Theo dữ liệu do một nhóm tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Haiti công bố, 5,4 triệu người Haiti đang phải đối diện với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 2 triệu người - khoảng 18% dân số - bị đói nghiêm trọng.

Trên khắp Haiti kể từ năm 2023, hơn 700.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để thoát khỏi bạo lực nhóm vũ trang và tình trạng bất ổn lan rộng. Trong sáu tháng đầu năm 2024 Liên Hiệp Quốc ghi nhận 3.638 vụ giết người, tăng gần 74% so với năm 2023.

Thủ tướng lâm thời Garry Conille đã tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kenya để yêu cầu tăng cường sứ mệnh an ninh quốc tế ở Haiti, cho đến nay chỉ có 400 cảnh sát, chủ yếu là người Kenya.

Đức Tổng Giám Mục Launay Saturné của Cap-Haïtie đang tham dự phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng cũng cho biết, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn từ Kenya, và các cuộc họp quốc tế và sự hiện diện của phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia do Kenya đứng đầu tại Haiti, tình hình an ninh vẫn chưa được cải thiện. Ngài than phiền sự tôn trọng nhân phẩm ở quốc gia châu Phi này còn lâu mới trở thành hiện thực. Cho đến nay, những người đáng lẽ phải mang lại trật tự hoà bình vẫn đã không hoàn thành trách nhiệm. Mọi người đang rất tuyệt vọng.