Indonesia, Singapore tăng cường an ninh cho chuyến thăm của ĐTC Phanxicô

Indonesia và Singapore đã tăng cường an ninh để ngăn chặn “những tình huống xấu nhất” như các cuộc tấn công khủng bố và những xáo trộn bất ngờ trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha.

Hồng Thủy - Vatican News

Vấn đề an ninh tại Indonesia

Chuẩn tướng Tjahyono Saputro, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, phát biểu hôm 30/8/2024: “Các đội đã được huấn luyện để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra như các cuộc tấn công khủng bố, biểu tình phản đối chuyến viếng thăm, và động đất”.

Ông cho biết, các giới chức Indonesia đã thành lập một đơn vị phối hợp với Lực lượng tinh nhuệ bảo vệ an ninh cho tổng thống, Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia, Cơ quan An ninh mạng Quốc gia và Lực lượng Vũ trang.

Ông Antonius Marwoto, một nhân viên bảo vệ tại Nhà thờ Chính tòa Jakarta cho biết, kể từ tuần trước, cảnh sát đã canh gác ở đây mỗi ngày.

Giám đốc giao thông của Jakarta, Latif Usman, cho biết họ sẽ đảm bảo rằng các con đường “không có chướng ngại vật và mối đe dọa”.

Ông Ignasius Jonan, Trưởng ban Ủy ban Chuyến thăm của Đức Thánh Cha, nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng an ninh của quốc gia. Ông Jonan cho biết chính quyền tỉnh Jakarta đã có quyết định khôn ngoan khi yêu cầu các văn phòng thực hiện quy định làm việc tại nhà vào ngày 5/9/2024. Vào chiều ngày 5/9 này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Sân vận động “Gelora Bung Karno” ở Jakarta. Dự kiến sẽ có hơn 70 ngàn người tham dự Thánh lễ.

Vấn đề an ninh tại Singapore

Trong khi đó, tại Singapore, Tổng giáo phận Singapore cho biết: “Do tầm quan trọng của chuyến viếng thăm này, nhiều cơ quan chính phủ đã tham gia đảm bảo an toàn và an ninh cho mọi người tham dự các sự kiện. An ninh sẽ đặc biệt chặt chẽ tại các địa điểm mà Đức Thánh Cha sẽ đến thăm, đặc biệt là Sân vận động Singapore Sports Hub, nơi Thánh lễ sẽ diễn ra vào ngày 12/9/2024. Cảnh sát, cùng với nhiều bên liên quan khác, đã chuẩn bị tỉ mỉ từ góc độ an toàn và an ninh, để đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể tham dự trong hòa bình và an toàn”.

Tổng giáo phận cũng nhắc rằng an toàn và an ninh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn bắt nguồn từ đức tin của chúng ta (GLGHCG 2265) và mời gọi các tín hữu “phải quan tâm đến nhau, đặc biệt là trong những tình huống có đông người tụ tập, chẳng hạn như trong Thánh lễ của Đức Giáo hoàng”.

Tại Malaysia, nước láng giềng của Singapore, thái độ chống Israel đang gia tăng sau khi chiến tranh bắt đầu ở Gaza vào ngày 7/10/2023. Một đánh giá an ninh mới đây của Singapore cho biết mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao tại quốc đảo cộng hòa này mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một cuộc tấn công ngay lập tức. (Uca News 30/08/2024)