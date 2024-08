Quân đội Úc sẽ giúp đưa ĐTC Phanxicô đến thăm giáo phận Vanimo xa xôi ở Papua New Guinea

Tín hữu Papua New Guinea trong một cuộc rước kiệu Lòng Chúa Thương xót

Bộ trưởng ngoại giao của Papua New Guinea, ông Justin Tkatchenko, đã cho giới truyền thông địa phương biết rằng “Chính phủ Úc đã vui lòng chấp nhận lời kêu gọi hỗ trợ của chúng ta và sẽ cung cấp một máy bay của Lực lượng Phòng vệ để đưa Đức Giáo hoàng đến Vanimo và trở về Port Moresby”.

Hồng Thủy - Vatican News

Quyết định của chính phủ Úc là một phần của hiệp ước quốc phòng được Úc và Papua New Guinea ký kết vào cuối năm ngoái. Một phần của hiệp ước nhằm hiện đại hóa năng lực của Papua New Guinea trong khi Lực lượng Phòng vệ của Úc cũng chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ sau một trận lở đất gây chết người tại Papua New Guinea hồi tháng 5.

Viếng thăm vùng ngoại vi

Thị trấn Vanimo nằm ở tỉnh Sepik cực tây bắc của Papua New Guinea. Trong chương trình viếng thăm nước này, vào trưa ngày 8/9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận Vanimo. Tại đó ngài sẽ gặp các tín hữu của giáo phận Vanimo và gặp gỡ các nhà truyền giáo địa phương. Sau đó ngài sẽ trở về Port Moresby trong cùng ngày.

Chuyến thăm Vanimo quan trọng bởi vì Đức Thánh Cha mong muốn bao gồm các vùng ngoại vi của Giáo hội.

Đức Cha Francis Meli, Giám mục của Vanimo lưu ý rằng “vùng ngoại vi là vùng xa nhất” và nói thêm rằng nó xa đến mức không có khả năng một giáo hoàng sẽ đến thăm khu vực này một lần nữa.

Vào năm 2019 Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm giáo dân từ Vanimo và họ đã hát thánh ca Papua New Guinea cho ngài nghe, và từ đó dẫn đến lời mời ngài đến thăm Vanimo như một phần trong sự dấn thân của ngài đối với các vùng ngoại vi. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến chuyến đi bị hoãn lại.

Cha Martin Prado, một nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời Nhập thể ở Argentina, đã dẫn đầu phái đoàn và đã kết bạn với Đức Thánh Cha kể từ đó. Cha kể: “Lúc đó ngài nói với tôi rằng, ‘Tôi có thể đến thăm cha’... Bây giờ, mặc dù đã lớn tuổi, ngài vẫn muốn đến Papua New Guinea và truyền tải thông điệp về tình yêu và đức tin đến người dân của chúng tôi”. (Uca News 28/08/2024)