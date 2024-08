ĐHY Pizzaballa: Chúng ta đang tiến gần hơn đến thỏa thuận cho Gaza, nhưng vẫn còn sự phản đối

Bình luận về kết quả của các cuộc đàm phán ngừng bắn cho Gaza, được tổ chức ở Doha, Qatar, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã bày tỏ hy vọng của ngài về một thỏa thuận sẽ chấm dứt giai đoạn này của cuộc chiến ở Gaza; tuy nhiên ngài cảnh báo rằng vẫn còn nhiều thách thức.

Vatican News

Các cuộc đàm phán tại Doha do Mỹ, Ai Cập và Qatar thúc đẩy, tập trung vào một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza. Trong khi bạo lực vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận, dự kiến các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục ở Cairo trong vài ngày tới.

Thời điểm thuận tiện để đạt được thỏa thuận

Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, “tại thời điểm này, có những điều kiện tốt nhất để đạt được thỏa thuận”. Ngài nói rằng sẽ luôn có những người có thể phản đối nó, vì những trở ngại thì không thiếu, nhưng các điều kiện đã chín muồi để cuối cùng kết thúc giai đoạn này của cuộc chiến, và do đó, cũng để tránh sự leo thang, mở rộng xung đột với sự can thiệp trực tiếp của Iran và việc mở rộng chiến tranh sang cả Libăng. Ngài nhắc lại rằng còn rất nhiều khó khăn, nhưng có nỗ lực to lớn, không chỉ từ các nhà hòa giải, mà còn từ Hoa Kỳ, để giải quyết tình trạng này. Triển vọng đầy hứa hẹn.

Tình hình ở Bờ Tây rất nghiêm trọng

Bên cạnh đó, Đức Hồng y cũng xác nhận rằng tình hình rất nghiêm trọng ở Bờ Tây. Chỉ vài ngày trước, đã có một cuộc tấn công của khá nhiều người định cư nhằm vào một ngôi làng của người Palestine, dẫn đến một người chết và nhiều thiệt hại. Ngài cho biết: “Đây chỉ là tình tiết mới nhất trong một loạt các sự kiện đặc trưng trong những tháng này với tình trạng căng thẳng liên tục và ngày càng gia tăng trên khắp Bờ Tây; căng thẳng, đụng độ liên tục giữa người định cư và người Palestine, thậm chí có sự hiện diện của lực lượng vũ trang Israel… Tóm lại là những căng thẳng liên tục xảy ra khiến đời sống của người dân Palestine ngày càng phức tạp và khó khăn”.

Do đó, theo Đức Hồng y, có nguy cơ bùng nổ chiến tranh và đó là lý do tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ, trước hết là để có lệnh ngừng bắn ở Gaza và sau đó là khôi phục trật tự, an ninh và cuộc sống bình thường càng nhiều càng tốt ở khắp Bờ Tây.

Thù hận dẫn đến các hình thức bạo lực ngày càng cực đoan

Ngài nói: “Những gì chúng ta thấy ở Bờ Tây - điều tôi luôn nói - là một ví dụ cụ thể, rõ ràng về việc hận thù, thù địch, khinh miệt đã dẫn đến các hình thức bạo lực ngày càng cực đoan và khó kiềm chế như thế nào. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, không chỉ ở cấp độ chính trị mà còn ở cấp độ tôn giáo, bởi vì bối cảnh của bạo lực này cũng là tôn giáo, để đảm bảo rằng những kẻ kích động, những kẻ cực đoan này, bị loại sang một bên, bị cô lập và không có tất cả sức mạnh mà họ có bây giờ”.