Giám mục Hong Kong kêu gọi mọi người tái kết nối với thiên nhiên

Trong tinh thần hướng đến Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo, ngày 01/9, Đức Hồng Y Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau Yan), Giám mục Hong Kong, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái kết nối với thiên nhiên để cải thiện sức khoẻ tinh thần và tương quan tốt với người khác.

Vatican News

Trong một bài viết trên trang Sunday Examiner, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng không gì có thể thay thế được “sức mạnh tổng hợp của Mẹ Thiên Nhiên. Và có lẽ đó là lý do tại sao Chúa lại tạo dựng thế giới thiên nhiên trước con người”. Ngài chỉ ra những thách đố ngày càng tăng về sức khoẻ tinh thần mà mọi người, đặc biệt dân thành thị phải đối diện, cho rằng đây là hậu quả của việc con người sống tách biệt khỏi môi trường thiên nhiên.

Giám mục Hong Kong kêu gọi các nhà hoạch định chính sách ưu tiên bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng thời tăng không gian sống cho người dân. Việc ít không gian hơn cho phát triển thương mại không có nghĩa là năng suất ít hơn. Khi sức khỏe tinh thần và tâm lý được đảm bảo trong cộng đồng, thì năng suất và chất lượng cuộc sống của cư dân cũng có thể tăng lên.

Ngoài vấn đề sức khoẻ tinh thần và môi trường, Đức Hồng Y còn đề cập đến nhận thức hiện tại của quốc tế về Hong Kong, mà ngài cho là đang bị ảnh hưởng bởi nhiều thông tin không chính xác.

Ngài chia sẻ về mối lo ngại bạn bè và người quen ở nước ngoài đã bị lừa tin rằng Hong Kong “bất ổn và không an toàn cho du khách”. Ngài nhận xét: “Thật đáng buồn, theo bạn bè và người quen sống ở nước ngoài, họ được thông tin rằng Hong Kong không ổn định và không an toàn cho du khách, và quyền tự do dân sự ở Hong Kong bị hạn chế nghiêm trọng”.

Ngài bày tỏ sự không chắc chắn về lý do đằng sau những nhận thức tiêu cực này nhưng khẳng định rằng chúng không phản ánh chính xác thực tế ở Hong Kong.

Để chống lại việc hiểu sai này, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người tìm những trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ dựa vào những thông tin trên phương tiện truyền thông. Ngài khuyên mọi người đến Hong Kong để trực tiếp biết thực tế như thế nào.

Giám mục Hong Kong cũng khuyến khích người dân Hong Kong tiếp xúc trực tiếp với người khác để hiểu rõ hơn về thực tế của họ. Ngài nhấn mạnh: “Hãy đi, gặp gỡ và xem. Hãy bình tĩnh và suy tư”.