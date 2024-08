Chính phủ Nicaragua đánh thuế đối với cả khoản dâng tặng của tín hữu cho Giáo hội

Chính phủ Nicaragua tiếp tục các biện pháp chống lại Giáo hội Công giáo tại nước này. Sau những vụ bắt giữ các giám mục và linh mục, trục xuất các linh mục và nữ tu, hủy bỏ 1.500 tổ chức phi chính phủ, nhiều tổ chức trong số đó thuộc về Công giáo, và tịch thu tài sản của họ, chính phủ áp thuế đối với cả những khoản quyên góp của các tín hữu dành cho Giáo hội.

Vatican News

Đây là những khoản thu nhập thường giúp các giáo xứ, trường học và các tổ chức khác thực hiện các sáng kiến quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, nhân đạo và tôn giáo.

Trước đây, Nicaragua có khoản luật không áp thuế đối với các tổ chức tôn giáo xét vì những giới hạn về thu nhập và hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, giờ đây tất cả các Giáo hội thuộc mọi hệ phái sẽ phải chịu một chế độ thuế tương tự như chế độ của khu vực kinh tế tư nhân, những nơi lấy lợi nhuận hợp pháp làm mục tiêu hoạt động của mình. Do đó, các dâng tặng, đóng góp bác ái và quyên góp từ các tín hữu sẽ phải nộp thuế thu nhập ở mức từ 10 đến 30%.

Dư luận cho rằng việc hủy bỏ miễn thuế có thể có tác động nghiêm trọng đến khả năng tài trợ cho các sáng kiến và hoạt động. Đồng thời việc này cũng dẫn đến việc thay đổi cơ cấu hành chính, đi kèm với các nghĩa vụ thể chế mới, ví dụ như việc thành lập các văn phòng kiểm soát được quản lý bởi các kế toán viên được chứng nhận bởi nhà nước.

Hành động kiểm soát tuyệt đối của chính quyền đối với tất cả các hoạt động của các hiệp hội hay kinh tế đang diễn ra ở Nicaragua đang được cộng đồng quốc tế theo dõi. Đặc biệt, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về việc đóng cửa gần đây của hơn 1.500 tổ chức phi chính phủ, trong đó có “ít nhất 700 tổ chức tôn giáo”. Một tuyên bố của Liên Hiệp quốc tuyên bố rằng hành động của chính phủ Nicaragua thực sự “tấn công quyền tự do tôn giáo và quyền tự do hiệp hội”, và yêu cầu Nicaragua “đảm bảo và bảo vệ” các quyền tự do cơ bản của con người.