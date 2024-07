Các giáo xứ ở Áo và Ý rung chuông nhắc nhở thảm trạng đói trên thế giới

Vào lúc 3 giờ chiều, thứ Sáu này 26/7 tới đây, ít nhất hơn 3.000 tiếng chuông ở khắp các giáo xứ của Giáo hội Áo sẽ đồng thanh vang lên, để thu hút sự chú ý của mọi người đối với nạn đói trên thế giới. Tại Giáo phận Bolzano-Bressanone ở Bắc Ý việc này diễn ra vào thứ Sáu ngày 02/8.

Vatican News

Chiến dịch lần thứ 6 nâng cao nhận thức nạn đói được thúc đẩy bởi Hội đồng Giám mục Áo phối hợp với Caritas quốc gia. Theo tổ chức bác ái, ngày nay trên thế giới có 783 triệu người bị đói thường xuyên, trong đó riêng ở Nam Sudan có 7 triệu người. Cứ ba trẻ em ở châu Phi thì có một em bị suy dinh dưỡng, gây ra những hậu quả không thể khắc phục được đối với sự phát triển về thể chất và trí tuệ của các em.

Người đứng đầu viện trợ nước ngoài của Caritas Áo, Andreas Knapp chỉ rõ: “Các quốc gia và những người đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu lại là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hậu quả. Vì lý do này, tổ chức Giáo hội khẩn thiết yêu cầu thêm kinh phí để can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến chống nạn đói và khủng hoảng khí hậu. Chúng ta phải đấu tranh cho một tương lai chung, không có nạn đói. Tình trạng thiếu lương thực và suy dinh dưỡng gia tăng là do hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt, thêm vào đó chiến tranh và xung đột. Như ở Nam Sudan, một nửa dân số phải chịu cảnh đói. Tình hình rất bi thảm nhưng chưa đến mức tuyệt vọng”.

Theo giám đốc Caritas Vienne, chỉ riêng ở Nam Sudan, nhờ sự đóng góp của các ân nhân, mỗi năm tổ chức có thể hỗ trợ hơn 95.000 người trong cuộc chiến chống nạn đói, bằng các dự án nông nghiệp hoặc phân phối lương thực và hạt giống.

Việc rung chuông không chỉ nhằm nhắc nhở mọi người về nhiều người phải chết đói mỗi ngày, nhưng còn tạo ra ý thức trách nhiệm chung về sự bất công này, mời gọi mọi người dấn thân trong cuộc chiến chống đói nghèo và khủng hoảng khí hậu.

Tại Giáo phận Bolzano-Bressanone ở Bắc Ý, cũng vào lúc 3 giờ chiều nhưng là thứ Sáu ngày 02/8, các chuông của nhà thờ sẽ được rung với thời gian lâu hơn bình thường, để như Đức cha Ivo Muser nói: “Dân chúng chết đói mỗi ngày: tiếng chuông rung vào giờ Chúa Giêsu chết nhắc nhở chúng ta về điều này. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt, bằng sự quyên góp và những lời cầu nguyện”.

Tại đây, Caritas giáo phận đang phát động chiến dịch hỗ trợ các dự án trường học đang hoạt động ở châu Phi cận Sahara. Giám đốc Caritas nhấn mạnh rằng cung cấp bữa ăn ở trường là một khích lệ để các trẻ em đến trường. Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo. Theo ước tính, vào năm 2022 trên toàn thế giới có khoảng 250 triệu trẻ em không đến trường. Hầu hết trong số họ ở châu Phi, nơi có khoảng 1/3 số người trong độ tuổi từ 25 đến 64 không biết đọc và viết.

Giáo dục có vai trò then chốt trong việc chống đói nghèo và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với trẻ em, mỗi ngày không được giáo dục là một ngày lãng phí. Caritas Bolzano-Bressanone cùng với các đối tác địa phương tập trung vào một chiến lược đơn giản và đã được thử nghiệm: cung cấp bữa ăn tại trường cho các em. Chương trình này là mạng lưới an toàn thiết yếu cho nhiều gia đình. Các em nhỏ nhận được bữa ăn cân bằng, học các kỹ thuật trồng trọt và nông nghiệp cũng như các khái niệm về bảo vệ sức khỏe, mang nước sạch đến cho gia đình và đôi khi cả thực phẩm.