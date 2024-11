ĐTC Phanxicô tổ chức lại hệ thống Quỹ hưu trí của Vatican

Đức Thánh Cha gửi thư cho các hồng y, các tổng trưởng và người đứng đầu các tổ chức của Giáo triều và các cơ quan liên kết với Tòa Thánh yêu cầu “các biện pháp khẩn cấp” để đạt được tính bền vững của Quỹ, bởi vì, hiện tại, “việc hoàn thành nghĩa vụ lương hưu cho các thế hệ tương lai” không thể đảm bảo, do đó cần có “sự nhạy cảm và sẵn sàng hy sinh của mọi người”.

Vatican News

Nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề, Đức Thánh Cha cho biết: “Dữ liệu hiện tại cho thấy, sau các phân tích chuyên sâu mới nhất do các chuyên gia độc lập thực hiện, sự mất cân bằng nghiêm trọng trong Quỹ, quy mô của Quỹ có xu hướng tăng theo thời gian nếu không có sự can thiệp”. Ngài nói tiếp, “thật không may, hệ thống hiện tại không có khả năng đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ lương hưu cho các thế hệ tương lai trong trung hạn”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng việc quản lý Quỹ hưu trí từ lâu đã là mối quan tâm của các Giáo hoàng, được thúc đẩy bởi trách nhiệm đạo đức trong việc cung cấp lương hưu công bằng và có phẩm giá cho nhân viên của Tòa thánh và Quốc gia Thành Vatican.

Ngài thừa nhận rằng việc giải quyết vấn đề này sẽ đòi hỏi “những quyết định khó khăn đòi hỏi sự nhạy cảm, quảng đại và sẵn sàng hy sinh đặc biệt từ mọi người”.

Bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Đức Hồng y Kevin Farrell, Đức Thánh Cha thông báo quyết định bổ nhiệm Đức Hồng y Farrell làm Quản trị viên duy nhất của Quỹ hưu trí.

Ngài ca ngợi những người trước đây đã làm việc về vấn đề này nhưng nhấn mạnh đến nhu cầu “bắt đầu giai đoạn mới, rất quan trọng đối với sự ổn định và phúc lợi của cộng đồng chúng ta”. Ngài cũng kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác giữa Giáo triều Roma và các tổ chức liên kết với Tòa Thánh, thúc giục tất cả mọi người tiếp cận các cải cách cần thiết với tầm nhìn chung.

Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức này. (CSR_5128_2024)