Toà Thánh và Cộng hòa Séc ký một thỏa thuận pháp lý mới

Ngày 24/10, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đã ký một hiệp ước song phương gồm 16 điều khoản. Nội dung nhằm tăng cường việc bảo vệ tự do tôn giáo của các công dân, thiện ích của Giáo hội và tôn giáo được thực hành tại Cộng hòa này.

Vatican News

Thông báo của Toà Thánh cho biết, thỏa thuận gồm 16 điều, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Séc, thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa Giáo hội và Nhà nước trong việc thúc đẩy công ích và các giá trị tinh thần, nhân bản và văn hóa của người Séc. Phù hợp với Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vatican II, Toà Thánh tìm cách đảm bảo hơn nữa quyền tự do tôn giáo của các tín hữu và do đó cũng là quyền tự do của Giáo hội trong việc thực hiện sứ vụ của mình.

Vì vậy, hiệp ước song phương mới này tái khẳng định quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, không chỉ của các tín hữu Công giáo, nhưng của tất cả mọi người, phù hợp với các văn bản nhân quyền quốc tế. Hơn nữa, Toà Thánh tuyên bố quyền tự do tín ngưỡng có thể được điều chỉnh độc quyền thông qua luật pháp và chỉ trong phạm vi thực sự cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng, sức khỏe và quyền của người khác.

Trong bối cảnh sứ vụ của Giáo hội, trên cơ sở thừa nhận quyền tự do tôn giáo, Nhà nước công nhận quyền của Giáo hội Công giáo được hoạt động theo các quy tắc riêng của mình, tự điều hành và tự do bổ nhiệm các thừa tác vụ cho các hoạt động thờ phượng. Hơn nữa, Nhà nước đảm bảo quyền phản đối lương tâm cả trong bối cảnh nghĩa vụ quân sự và trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Thỏa thuận bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ấn tín bí tích, vô điều kiện hoặc giới hạn, và tính bí mật toà giải tội. Quyền của Giáo hội trong việc thành lập các cơ sở giáo dục và bác ái cũng được công nhận, cũng như cung cấp sự trợ giúp về tinh thần và chăm sóc mục vụ cho những người đang sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe và nhà tù.

Cuối cùng, Thỏa thuận mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc mục vụ cho các thành viên của lực lượng vũ trang và cảnh sát. Thỏa thuận được ký hôm nay sẽ phải được Đức Thánh Cha Phanxicô và quốc hội Cộng hòa Séc phê chuẩn và sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau khi trao đổi các văn kiện phê chuẩn.