Giám mục Ucraina cám ơn Đức Thánh Cha và Vatican gửi hàng viện trợ

Đức Cha Vasyl Tuchapets của giáo phận Kharkiv ở Ucraina đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô và Vatican vì một lần nữa đã gửi những xe tải chở hàng viện trợ rất cần thiết cho những người tị nạn trong giáo phận.

Trong đoạn video quay trước Nhà thờ Thánh Nicholas của Kharkiv, Đức Cha Tuchapets nói thêm: “Chúng tôi đã nhận được những món đồ mà mọi người luôn xin cũng như những thứ khác mà họ cần”.

Vào ngày 8/8/2024, Bộ Bác ái của Vatican đã gửi các xe tải chở thực phẩm, thức ăn cho trẻ em, dụng cụ vệ sinh cá nhân, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác để giúp đỡ người dân Ucraina.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, tại đền thờ Thánh Sophia ở Roma của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, một số lính Thụy Sĩ thuộc Đội vệ binh của Đức Giáo hoàng đã giúp chất các hàng hóa lên các xe tải.

Khởi hành từ Roma vào ngày 8/8/2024, đoàn xe đã đến Kharkiv, thành phố của Ucraina bị chiến tranh tàn phá, vào ngày 12/8/2024.

Lời cảm ơn của Giám mục giáo phận Kharkiv

Đức Cha Tuchapets cảm ơn Hiệp hội Santa Sofia, các tình nguyện viên và các thành viên của cộng đoàn ở Roma đã quyên góp, chuẩn bị và gửi hàng cứu trợ đến Kharkiv. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Hồng y Krajewski về sự trợ giúp này và cảm ơn sự nâng đỡ thường xuyên của Đức Thánh Cha đối với tín hữu Ucraina.

Đức Cha nói: “Mới đây, nhiều người đã được sơ tán khỏi các khu vực gần biên giới Nga, đặc biệt là từ Vovchansk và Lyptsi, nơi giao tranh đang diễn ra”. Ngài giải thích rằng nhiều người trong số này “đã đến Kharkiv và đến gặp chúng tôi hàng ngày để xin thực phẩm và các vật dụng thiết yếu khác, chẳng hạn như khăn trải giường và bát đĩa, bởi vì họ thường phải chạy trốn chỉ với giấy tờ trong tay để cứu mạng mình”.

Đức Cha nói tiếp: “Vì vậy, khoản viện trợ nhân đạo này thực sự quan trọng và tôi cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi và quyết định giúp đỡ người dân Kharkiv đang phải chịu đựng chiến tranh. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các nhà hảo tâm. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em”.

Đức Hồng y Krajewski cảm ơn sự quảng đại của nhiều người

Chia sẻ với Vatican News, Đức Hồng Y Krajewski bày tỏ sự hài lòng về chuyến cứu trợ. Ngài nói: “Thật là một niềm vui khi nhận được tin rằng những chiếc xe tải chở quà tặng của Đức Thánh Cha và của nhiều người dân Roma đã đến Ucraina an toàn. Trước đó, chúng tôi không thể tiết lộ địa điểm vì lý do an ninh. Đây là những khu vực bị ném bom nặng nề nhất, nơi người dân đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ”.

Đức Hồng Y cũng cảm ơn các Vệ binh Thụy Sĩ, cũng như “rất nhiều, rất nhiều người Roma, những người rất quảng đại”. Đương nhiên, ngài nói: “cũng xin cảm ơn Đức Thánh Cha, người một lần nữa thể hiện sự gần gũi cụ thể với Ucraina tử đạo, điều mà ngài đề cập đến trong mọi lời kêu gọi công khai, kêu gọi các tín hữu đừng quên điều đó”.